Tradegate-Aktienkurs HORNBACH Baumarkt-Aktie:

27,961 EUR -0,47% (23.01.2017, 11:36)



ISIN HORNBACH Baumarkt-Aktie:

DE0006084403



WKN HORNBACH Baumarkt-Aktie:

608440



Ticker-Symbol HORNBACH Baumarkt-Aktie:

HBM



Kurzprofil HORNBACH Baumarkt AG:



Die HORNBACH-Baumarkt AG (ISIN: DE0006084403, WKN: 608440, Ticker-Symbol: HBM) eröffnete 1968 als eines der ersten Unternehmen in Europa einen kombinierten Bau- und Gartenmarkt. HORNBACH ist unter den Betreibern großflächiger Bau- und Gartenmärkte mit jeweils mehr als 11.000 m² Verkaufsfläche in Deutschland Marktführer. Heute ist die Gesellschaft mit Filialen, die dieses Konzept verfolgen, in Deutschland, Österreich, Luxemburg, den Niederlanden, Rumänien, in der Slowakei, Schweden, in der Schweiz und Tschechien vertreten. Europaweit bietet das Unternehmen in mehr als 140 Bau- und Gartenmärkten ein umfangreiches Sortiment. Zur HORNBACH-Baumarkt AG gehören auch zahlreiche Gesellschaften - wie zum Beispiel die HORNBACH International GmbH, die die Tochterunternehmen in den genannten Ländern unter ihrem Dach vereint. (23.01.2017/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HORNBACH Baumarkt-Aktienanalyse von Analyst Aliaksandr Halitsa von Hauck & Aufhäuser:Aliaksandr Halitsa, Analyst der Privatbank Hauck & Aufhäuser, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Betreibers von Bau- und Gartenmärkten HORNBACH Baumarkt AG (ISIN: DE0006084403, WKN: 608440, Ticker-Symbol: HBM).Der Verkauf eines Immobilienpakets mit sieben HORNBACH-Megastores durch die Private-Equity-Firma Taurus-Gruppe an die Hahn-Gruppe gebe Aufschluss über die in den Immobilien versteckten Reserven der HORNBACH Baumarkt AG, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Demnach dürfte der Wert der Immobilien, die der Baumarkt besitze, deutlich über dem Buchwert liegen.Aliaksandr Halitsa, Analyst von Hauck & Aufhäuser, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die HORNBACH Baumarkt-Aktie einem Kursziel von 34,50 Euro bestätigt. (Analyse vom 23.01.2017)XETRA-Aktienkurs HORNBACH Baumarkt-Aktie:28,00 EUR -0,38% (23.01.2017, 11:46)