Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) zählt zu den am stärksten globalisierten Baukonzernen der Welt. Der Konzern ist in den Bereichen Verkehrsinfrastruktur, Energieinfrastruktur und soziale/urbane Infrastruktur sowie im Minen-, PPP- und Servicegeschäft tätig.



Mit ca. 54.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von 22 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2017 ist HOCHTIEF weltweit präsent: In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer 1 im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbaugeschäft, vor allem im Verkehrswegebau. HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indizes vertreten. Mehr Informationen unter www.hochtief.de/presse. (21.02.2018/ac/a/d)







Essen (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) hat 2017 die Bilanz weiter gestärkt und bei Cashflow, Umsatz und Gewinn deutlich zugelegt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Es liegt in unserer DNA, Wert zu schaffen. Seit Beginn der Transformation von HOCHTIEF im Jahr 2013 haben wir unser Geschäft dynamisch, verlässlich und wertschaffend ausgebaut. So war auch 2017 wieder ein erfolgreiches Jahr für HOCHTIEF", sagte CEO Marcelino Fernández Verdes. "Wir werden auch in Zukunft das uns zur Verfügung stehende Kapital aktiv und diszipliniert einsetzen."HOCHTIEF hat 2017 ein starkes Gewinnwachstum erzielt. Der nominale Konzerngewinn erhöhte sich um 31 Prozent auf 421 Millionen Euro, wobei die Divisions Americas, Asia Pacific und Europe alle zu dieser positiven Entwicklung beigetragen haben. Das Ergebnis je Aktie stieg um 32 Prozent auf 6,55 Euro. Der operative Konzerngewinn verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um mehr als 90 Millionen Euro bzw. 25 Prozent auf 452 Millionen Euro. Er lag somit am oberen Ende der Spanne von 410 bis 450 Millionen Euro, die HOCHTIEF vor einem Jahr prognostiziert hatte.Auch der Umsatz entwickelte sich mit einem Plus von 14 Prozent positiv und lag mit 22,6 Milliarden Euro erstmals über dem Wert von 2013. Dieses Umsatzwachstum wurde von höheren Margen flankiert. Die operative PBT-Marge des Konzerns legte im Vergleich zum Vorjahr um 40 Basispunkte auf 3,8 Prozent zu.Der Fokus auf cashgestützte Profitabilität hat im Konzern weltweit hohe Priorität. Der Net Cash aus laufender Geschäftstätigkeit stieg um 200 Millionen Euro bzw. 17 Prozent auf 1,4 Mrd. Euro, getrieben durch höhere Umsätze und Margen sowie ein weiter verbessertes Working-Capital-Management. Die Cash-Konvertierung des EBITDA erreichte beachtliche 106 Prozent. Alle drei Divisions haben 2017 einen höheren positiven Cashflow erwirtschaftet. Die verbesserte Bilanzposition des Konzerns ist auf die starke Cashflow-Entwicklung zurückzuführen. Das Nettofinanzvermögen von HOCHTIEF lag Ende 2017 bei fast 1,3 Milliarden Euro und übertraf damit den Vorjahreswert um mehr als 560 Millionen Euro. Mit Blick auf die starke Bilanz und den positiven Geschäftsausblick erteilte die Ratingagentur S&P dem Konzern im Mai 2017 ein BBB-Investment-Grade-Rating, das im Oktober 2017 noch einmal bestätigt wurde.Vor dem Hintergrund des positiven Konzernausblicks erwartet das Unternehmen für 2018 einen operativen Konzerngewinn im Bereich von 470 bis 520 Millionen Euro an. Das entspricht einer Steigerung von 4 bis 15 Prozent gegenüber 2017, wobei alle unsere Divisions zur weiter verbesserten Performance des Konzerns beitragen dürften.Aufgrund der weiter stark verbesserten Ergebnisse schlägt HOCHTIEF für 2017 eine Dividende von 3,38 Euro je Aktie vor. Das entspricht einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahr von 30 Prozent pro Aktie (2016: 2,60 Euro pro Aktie). Das Management wird sich auch in Zukunft darauf fokussieren, den Wert des Unternehmens zu erhöhen und die Aktionäre angemessen am Unternehmenserfolg zu beteiligen.