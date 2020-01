Börsenplätze HOCHTIEF-Aktie:



Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) ist ein technisch ausgerichteter, globaler Infrastrukturkonzern mit führenden Positionen in seinen Kernaktivitäten Bau, Dienstleistungen und Konzessionen/Public-Private-Partnerships (PPP) und mit Tätigkeitsschwerpunkten in Australien, Nordamerika und Europa.



Mit zirka 64.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von rund 24 Mrd. Euro im Jahr 2018 ist HOCHTIEF weltweit auf entwickelte Märkte fokussiert. In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer 1 im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. Dem Konzern gehört ein 20%-Anteil an Abertis, dem führenden internationalen Mautstraßenbetreiber.



HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. Weitere Informationen unter www.hochtief.de/presse. (20.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baukonzerns HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) unter die Lupe.Mit einem Plus von gut drei Prozent gehöre HOCHTIEF am Montag zu den stärksten Aktien im MDAX. Mit dem Anstieg über die 117-Euro-Marke habe der Titel charttechnisch zudem ein starkes Kaufsignal gesendet. HOCHTIEF sei in Anbetracht der anstehenden Dividendensaison auch für Dividendenjäger interessant.HOCHTIEF sei nicht die erste Aktie, die einem auf der Suche nach dividendenstarken Titeln einfalle. Doch HOCHTIEF habe mehr zu bieten, als der erste Blick glauben lasse. Seit die Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2012 wieder aufgenommen worden sei, habe der Konzern die Ausschüttung durchschnittlich um 38 Prozent p.a. erhöht. Zuletzt seien die Anleger in den Genuss von 4,98 Euro je Aktie gekommen. In diesem Jahr sollten für 2019 sogar 6,28 Euro je Aktie ausgeschüttet werden - das entspreche einer Dividendenrendite von 5,5 Prozent.Die Kursentwicklung der HOCHTIEF-Aktie lasse seit 2017 jedoch zu wünschen übrig. Auf den ersten Blick verwundere das, da die Baukonjunktur nach wie vor gut laufe und auch das Zahlenwerk des Konzerns überzeuge. Das Problem: Der italienische Infrastruktur- und Mautkonzern Atlantia sei seit der gemeinschaftlichen, rund 18 Milliarden Euro schweren Übernahme des spanischen Mautkonzerns Abertis an HOCHTIEF beteiligt und halte noch 18 Prozent. Das sorge für Unruhe, denn 2018 sei in Genua eine Brücke von Atlantia eingestürzt, 43 Menschen seien gestorben. Hohe Entschädigungszahlungen würde drohen, sodass die Italiener bereits ein erstes HOCHTIEF-Paket versilbert hätten. Die Angst vor weiteren Aktienverkäufen drücke noch immer auf den Aktienkurs.Doch bei einem KGV von nur 11 sei bereits viel eingepreist. Zudem zahle sich die Abertis-Übernahme mehr und mehr aus. Über 20 Prozent des Konzerngewinns steuere die lukrative Tochter bereits bei.An der spendablen Ausschüttungspolitik sollte sich künftig nichts ändern. Sobald die Unsicherheit wegen Atlantia aus dem Markt sei, dürfte auch die Aktie eine Rally aufs Parkett legen.DER AKTIONÄR habe HOCHTIEF nach dem charttechnischen Kaufsignal auch ins Hebel-Depot neu aufgenommen. Der Call notiert bereits gut 15 Prozent im Plus, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 20.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link