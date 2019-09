ISIN HOCHTIEF-Aktie:

HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) ist ein technisch ausgerichteter, globaler Infrastrukturkonzern mit führenden Positionen in seinen Kernaktivitäten Bau, Dienstleistungen und Konzessionen/Public-Private-Partnerships (PPP) und mit Tätigkeitsschwerpunkten in Australien, Nordamerika und Europa.



Mit zirka 64.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von rund 24 Mrd. Euro im Jahr 2018 ist HOCHTIEF weltweit auf entwickelte Märkte fokussiert. In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer 1 im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. Dem Konzern gehört ein 20%-Anteil an Abertis, dem führenden internationalen Mautstraßenbetreiber.



HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. Weitere Informationen unter www.hochtief.de/presse. (20.09.2019/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baukonzerns HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) charttechnisch unter die Lupe.Die seit dem Rekordhoch bei 174,00 EUR laufende Korrektur habe die HOCHTIEF-Aktie zuletzt bis auf ein extrem markantes Unterstützungslevel gedrückt. Gemeint sei die Kombination aus dem alten Allzeithoch aus dem Jahr 2007 (98,31 EUR), dem Aufwärtstrend seit März 2009 (akt. bei 97,48 EUR) sowie der 50%-Korrektur des gesamten Hausseimpulses der letzten Dekade (96,89 EUR). Auf dieser Basis bilde der Titel gerade den zweiten "inside month" in Folge aus, d. h. die Marktteilnehmer würden den unterstützenden Charakter der angeführten Bastion tatsächlich wahrnehmen. Dazu passe, dass der Monats-RSI auf dem niedrigsten Stand seit 2001 notiert. Im Wochenbereich sei der Oszillator bereits einen Schritt weiter, denn hier liege eine abgeschlossene Bodenbildung vor. In diesem Kontext würden die Analysten einen nachhaltigen Anstieg über die Marke von 106 EUR, welche im Tageschart einen Doppelboden abschließen würde, als entscheidenden Katalysator in Sachen technischer Aufwärtsreaktion definieren. Dessen Anschlusspotenzial reiche aus, um kurzfristig Kurs auf ein weiteres Fibonacci-Level (115,09 EUR) zu nehmen. Perspektivisch rücke sogar die Widerstandszone aus einer Kurslücke auf Wochenbasis (126,40/130,60 EUR) und der 200-Wochen-Linie (akt. bei 130,81 EUR) auf die Agenda, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 20.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze HOCHTIEF-Aktie:107,40 EUR +1,32% (19.09.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:107,90 EUR +0,28% (20.09.2019, 08:00)