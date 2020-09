Xetra-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

63,90 EUR +0,08% (22.09.2020, 10:43)



Tradegate-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

63,80 EUR -2,74% (22.09.2020, 10:59)



ISIN HOCHTIEF-Aktie:

DE0006070006



WKN HOCHTIEF-Aktie:

607000



Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOCFF



Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) ist ein technisch ausgerichteter, globaler Infrastrukturkonzern mit führenden Positionen in seinen Kernaktivitäten Bau, Dienstleistungen und Konzessionen/Public-Private-Partnerships (PPP) und mit Tätigkeitsschwerpunkten in Australien, Nordamerika und Europa.



Mit zirka 64.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von rund 24 Mrd. Euro im Jahr 2018 ist HOCHTIEF weltweit auf entwickelte Märkte fokussiert. In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer 1 im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. Dem Konzern gehört ein 20%-Anteil an Abertis, dem führenden internationalen Mautstraßenbetreiber.



HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. Weitere Informationen unter www.HOCHTIEF.de/presse. (22.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baukonzerns HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) unter die Lupe.Die Angst vor einem erneuten Lockdown treffe auch die Baubranche mit voller Wucht. Die HOCHTIEF-Aktie habe seit Mitte August rund 20 Prozent verloren und sei zuletzt nach unten aus dem Seitwärtstrend herausgefallen. Am Dienstag habe sich der MDAX-Konzern einen Milliardenauftrag gesichert. Für neuen Schwung sorge das zunächst aber noch nicht.Die US-Töchter Flatiron und Turner hätten sich den Zuschlag für den Bau eines neuen Terminals am Flughafen San Diego in den USA gesichert. Laut einer gemeinsamen Mitteilung habe das Projekt einen Auftragswert von 2,27 Milliarden Dollar (umgerechnet etwa 1,93 Milliarden Euro).Sobald alle Umweltauflagen erfüllt seien, solle der Bau gegen Ende 2021 beginnen. Geplant sei, dass der erste Teilabschnitt im ersten Quartal 2025 für den Betrieb freigegeben werde, der Rest könnten dann bis Anfang 2027 zur Nutzung bereitstehen. Das neue Terminal solle das in den 1960er Jahren errichtete alte Terminal ersetzen.Für HOCHTIEF sei der Milliarden-Auftrag eine gute Nachricht. Doch das Sentiment für Zykliker habe sich deutlich eingetrübt. Mit dem Rutsch aus dem Seitwärtskorridor habe die Aktie auch den Stoppkurs des "Aktionär" unterschritten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze HOCHTIEF-Aktie: