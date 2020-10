ISIN HOCHTIEF-Aktie:

Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) ist ein technisch ausgerichteter, globaler Infrastrukturkonzern mit führenden Positionen in seinen Kernaktivitäten Bau, Dienstleistungen und Konzessionen/Public-Private-Partnerships (PPP) und mit Tätigkeitsschwerpunkten in Australien, Nordamerika und Europa.



Mit zirka 64.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von rund 24 Mrd. Euro im Jahr 2018 ist HOCHTIEF weltweit auf entwickelte Märkte fokussiert. In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer 1 im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. Dem Konzern gehört ein 20%-Anteil an Abertis, dem führenden internationalen Mautstraßenbetreiber.



HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. Weitere Informationen unter www.HOCHTIEF.de/presse. (01.10.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF: Milliardenauftrag an Land gezogen - AktienanalyseDer Essener Baukonzern HOCHTIEF (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) hat im zweiten Quartal kräftig Federn lassen müssen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Vor allem die Geschäfte des spanischen Autobahnbetreibers Abertis, an dem das Unternehmen rund 20 Prozent halte, seien wegen der Krise deutlich schlechter gelaufen - mit entsprechenden Folgen für die Gewinn- und Verlustrechnung. So sei das Konzernergebnis bei einem Umsatzrückgang um 7,7 Prozent auf 5,8 Mrd. Euro um 37 Prozent auf 103 Mio. Euro eingebrochen. Kein Wunder, dass die Aktie zuletzt links liegen gelassen worden sei. Doch so langsam würden sich die Anleger wieder aus der Deckung wagen. Für Zuversicht habe eine Meldung aus Amerika gesorgt.Wie der Konzern bekannt gegeben habe, hätten die zwei US-Töchter Flatiron und Turner den Zuschlag für den Bau eines neuen Terminals am Flughafen San Diego erhalten. Das Projekt habe einen Umfang von 2,265 Mrd. Dollar und solle das in den 1960ern errichtete alte Terminal ersetzen. Der Bau solle gegen Ende des Jahres 2021 beginnen, sobald alle Umweltauflagen erfüllt seien. Der ohnehin robuste Auftragsbestand dürfte damit weiter anschwellen und letztendlich das bestätigen, was Analysten wie Frank Schwope von der NordLB bereits nach den Q2-Zahlen vermutet hätten - dass die Baubranche besser durch die Coronavirus-Krise komme als manch anderer Sektor. (Ausgabe 39/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link