Tradegate-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

63,50 EUR -6,55% (14.05.2020, 16:19)



ISIN HOCHTIEF-Aktie:

DE0006070006



WKN HOCHTIEF-Aktie:

607000



Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOCFF



Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) ist ein technisch ausgerichteter, globaler Infrastrukturkonzern mit führenden Positionen in seinen Kernaktivitäten Bau, Dienstleistungen und Konzessionen/Public-Private-Partnerships (PPP) und mit Tätigkeitsschwerpunkten in Australien, Nordamerika und Europa.



Mit zirka 64.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von rund 24 Mrd. Euro im Jahr 2018 ist HOCHTIEF weltweit auf entwickelte Märkte fokussiert. In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer 1 im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. Dem Konzern gehört ein 20%-Anteil an Abertis, dem führenden internationalen Mautstraßenbetreiber.



HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. Weitere Informationen unter www.hochtief.de/presse. (14.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Essener Infrastrukturkonzerns HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF), senkt aber das Kursziel von 129 Euro auf 85 Euro.Das Zahlenwerk für das Q1/2020 sei ergebnisseitig stark durch die Beteiligung Abertis (staatliche Lockdown-Maßnahmen in Reaktion auf die Covid-19-Pandemie) belastet gewesen und sei hinter den Analystenprognosen zurückgeblieben. Cashflowseitig habe der bereits angekündigte Rückzug aus dem Nahen Osten stark belastet (negativer freier Cashflow, nun (per 31.03.) Nettofinanzverschuldung). Der Ausblick für 2020 sei kryptisch formuliert worden (weder wiederholt noch offiziell zurückgezogen, ggfls. später Anpassung falls notwendig).Nach Meinung des Analysten laufe es auf eine Ausblickreduzierung (Gewinnwarnung) hinaus, was aber in der gegenwärtigen Sondersituation (Covid19-Pandemie) eher die Regel statt die Ausnahme sei. Trotz des Rückgangs des Auftragsbestands im Quartalsverlauf (per 31.03.) liege dieser nach Erachten des Analysten auf einem hohen Niveau. Zudem sei die Ausschreibungspipeline in den Kernmärkten von HOCHTIEF seines Erachtens nach wie vor gut gefüllt. Positiv werte der Analyst die Anteilserhöhung bei CIMIC (verfüge über hohes Wachstumspotenzial) sowie das angekündigte Aktienrückkaufprogramm.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bewertet die HOCHTIEF-Aktie (Aufwärtspotenzial: >15%) weiterhin mit "kaufen". (Analyse vom 14.05.2020)Börsenplätze HOCHTIEF-Aktie:Xetra-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:63,70 EUR -5,77% (14.05.2020, 16:10)