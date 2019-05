Tradegate-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) ist ein technisch ausgerichteter, globaler Infrastrukturkonzern mit führenden Positionen in seinen Kernaktivitäten Bau, Dienstleistungen und Konzessionen/Public-Private-Partnerships (PPP) und mit Tätigkeitsschwerpunkten in Australien, Nordamerika und Europa.



Mit zirka 64.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von rund 24 Mrd. Euro im Jahr 2018 ist HOCHTIEF weltweit auf entwickelte Märkte fokussiert. In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer 1 im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. Dem Konzern gehört ein 20%-Anteil an Abertis, dem führenden internationalen Mautstraßenbetreiber.



HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. Weitere Informationen unter www.hochtief.de/presse. (07.05.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baukonzerns HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF), senkt aber sein Kursziel.Die in Hongkong ansässige GMT Research habe gegen die HOCHTIEF-Tochter CIMIC den Vorwurf der Bilanzkosmetik erhoben (Gewinn der letzten zwei Jahre um 100% zu hoch). CIMIC habe den Vorwurf zurückgewiesen. Die Bilanzen der australischen Tochter seien von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften testiert worden. Der Analyst gehe davon aus, dass CIMIC im schlimmsten Fall sehr aggressiv, aber legal bilanziert habe. Besonders kritisch für HOCHTIEF sei der Vorwurf gegen CIMIC, da die australische Tochter für ca. 60% des Nettogewinns (Gj. 2018) stehe.Die HOCHTIEF-Aktie habe gestern (06.05.) unter massivem Abgabedruck (-9%) gestanden. Es sei das zweite Mal innerhalb von zwei Monaten, dass die HOCHTIEF-Aktie einen hohen Tagesverlust (28.03.: -11% wegen Anteilsverkauf vom zweitgrößten HOCHTIEF-Aktionär Atlantia zum Schuldenabbau) erleide. Der Analyst erachte HOCHTIEF nach wie vor als kerngesund. Das Unternehmen weise per Ende Dezember 2018 eine hohe Nettoliquidität von 1,56 Mrd. Euro (biete die Möglichkeit von Aktienrückkäufen) sowie einen hohen Auftragsbestand (47,3 Mrd. Euro; Reichweite: über 22 Monate) auf.Unter Berücksichtigung der Gemengelage sowie des Kursniveaus lautet das Votum für die HOCHTIEF-Aktie weiterhin "kaufen", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 152,00 auf 144,00 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 07.05.2019)Börsenplätze HOCHTIEF-Aktie:Xetra-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:121,80 EUR +2,01% (07.05.2019, 10:45)