Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) zählt zu den am stärksten globalisierten Baukonzernen der Welt. Der Konzern ist in den Bereichen Verkehrsinfrastruktur, Energieinfrastruktur und soziale/urbane Infrastruktur sowie im Minen-, PPP- und Servicegeschäft tätig.



Mit ca. 54.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von 22 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2017 ist HOCHTIEF weltweit präsent: In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer 1 im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbaugeschäft, vor allem im Verkehrswegebau. HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indizes vertreten. Mehr Informationen unter www.hochtief.de/presse. (21.02.2018/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baukonzerns HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) unter die Lupe.Es bleibe spannend in der Übernahmeschlacht um den spanischen Autobahnbetreiber Abertis. HOCHTIEF und der italienische Autobahnkonzern Atlantia würden mit milliardenschweren Angeboten um den Zuschlag kämpfen. Mit starken Zahlen bekomme der deutsche Baukonzern nun Rückenwind, nachdem die Finanzierung zuletzt immer fraglicher geworden sei.Die Finanzierung der Abertis-Übernahme wäre für HOCHTIEF eine Herausforderung. Der spanische Autobahnbetreiber sei zwar eine lukrative Geldmaschine. Der Bieterkampf dürfte jedoch vorerst verhindern, dass die HOCHTIEF-Aktie wieder in Richtung der alten Hochs steige. Anleger sollten deshalb abwarten, so Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:134,40 EUR -2,40% (21.02.2018, 17:35)