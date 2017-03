ISIN HOCHTIEF-Aktie:

DE0006070006



WKN HOCHTIEF-Aktie:

607000



Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOCFF



Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) zählt zu den internationalsten Baukonzernen der Welt. Das Unternehmen realisiert weltweit anspruchsvolle Infrastrukturprojekte, teilweise auch auf Basis von Konzessionsmodellen. Der Konzern ist in den Bereichen Verkehrsinfrastruktur, Energieinfrastruktur und soziale/urbane Infrastruktur sowie im Minengeschäft tätig.



Mit zirka 44.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von mehr als 21 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2015 ist HOCHTIEF auf allen wichtigen Märkten der Welt präsent: In Australien ist der Konzern mit der Tochtergesellschaft CIMIC Marktführer. In den USA - dem größten Baumarkt der Welt- ist HOCHTIEF über die Tochter Turner die Nummer 1 im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Verkehrswegebau. HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. Weitere Informationen unter www.hochtief.de/presse. (01.03.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF-Aktienanalyse von Analyst Firdaus Ibrahim von S&P Global:Firdaus Ibrahim, Analyst von S&P Global, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse nach Jahreszahlen das Kursziel für die Aktie des Baukonzerns HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) von 130 auf 155 Euro.2016 sei für den Essener Konzern ein starkes Jahr gewesen und auch der Ausblick auf 2017 sei dank prall gefüllter Auftragsbücher optimistisch, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Ibrahim habe seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2017 nach oben revidiert. Da die HOCHTIEF-Aktie bereits über ihrem längerfristigen Durchschnitt notiere, sei weiteres Aufwärtspotenzial begrenzt.Firdaus Ibrahim, Analyst von S&P Global, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Votum für die HOCHTIEF-Aktie bestätigt und das Kursziel von 130 auf 155 Euro angehoben. (Analyse vom 01.03.2017)Xetra-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:144,00 EUR +0,49% (28.02.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:145,70 EUR +1,13% (01.03.2017, 08:30)