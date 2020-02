ISIN HOCHTIEF-Aktie:

DE0006070006



WKN HOCHTIEF-Aktie:

607000



Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOCFF



Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) ist ein technisch ausgerichteter, globaler Infrastrukturkonzern mit führenden Positionen in seinen Kernaktivitäten Bau, Dienstleistungen und Konzessionen/Public-Private-Partnerships (PPP) und mit Tätigkeitsschwerpunkten in Australien, Nordamerika und Europa.



Mit zirka 64.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von rund 24 Mrd. Euro im Jahr 2018 ist HOCHTIEF weltweit auf entwickelte Märkte fokussiert. In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer 1 im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. Dem Konzern gehört ein 20%-Anteil an Abertis, dem führenden internationalen Mautstraßenbetreiber.



HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. Weitere Informationen unter www.hochtief.de/presse. (03.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF: Abwärtstrend bestätigt - ChartanalyseNoch Mitte Januar war die Welt für Investoren in der HOCHTIEF-Aktie (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) in bester Ordnung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anleger hätten einen Aufwärtstrend vorgefunden, der mit einem Hoch bei 121,90 EUR bestätigt worden sei. Dann habe sich jedoch CIMIC zu Wort gemeldet. Die 72%ige Tochter von HOCHTIEF habe eine einmalige Ergebnisbelastung von 1,1 Mrd. EUR bekannt geben müssen und dies den Aktienkurs der Mutter am 23. Januar in den Keller geschickt. Von diesem Schock könne sich HOCHTIEF nicht erholen und durchbreche jetzt den nächsten Support.Nach dem Mini-Crash vom 23 Januar habe sich die HOCHTIEF-Aktie am Support bei 107,30 EUR zwar etwas stabilisieren können, am Ende aber sei auch dieser gebrochen. Damit werde der laufende Abwärtstrend in der Aktie bestätigt und in diesem sei das nächste Kursziel aktiviert worden. Dieses wäre im Bereich von 100,50 EUR an der dortigen Unterstützung auszumachen. Laufe es dabei für die Käufer ganz schlecht, komme der Aktienkurs schon nicht mehr über den alten Supportbereich nach oben hinaus. Eine schnelle Rückeroberung von ca. 107 EUR könnte jedoch eine Erholung in Richtung 111 EUR ermöglichen. Darüber würde kurzfristig weiteres Aufwärtspotenzial frei werden. (Analyse vom 03.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:104,60 EUR -2,61% (31.01.2020, 17:35)Tradegate-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:105,50 EUR +1,34% (03.02.2020, 08:42)