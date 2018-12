Börsenplätze HOCHDORF-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs HOCHDORF-Aktie:

91,80 EUR -12,57% (11.12.2018, 15:31)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs HOCHDORF-Aktie:

103,00 CHF -14,17% (11.12.2018, 17:19)



ISIN HOCHDORF-Aktie:

CH0024666528



WKN HOCHDORF-Aktie:

A0MYT7



Ticker-Symbol HOCHDORF-Aktie:

1Z3



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol HOCHDORF-Aktie:

HOCN



Kurzprofil HOCHDORF Holding AG:



Die HOCHDORF-Gruppe (ISIN: CH0024666528, WKN: A0MYT7, Ticker-Symbol: 1Z3, SIX Swiss Ex: HOCN) gehört zu den Schweizer Marktleadern im Bereich Entwicklung, Herstellung und Vermarktung wertvoller Nahrungsmittel und Ingredienzen aus Milch, Getreide und Ölsaaten. Die HOCHDORF-Gruppe ist stolz, mit ihrer Arbeit weltweit einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit von Babys, Kindern und Erwachsenen jeden Alters zu leisten.



Die HOCHDORF-Gruppe ist in den Bereichen Dairy Ingredients, Baby Care sowie Cereals & Ingredients tätig und beschäftigt rund 570 Mitarbeitende. Ihre Produkte werden weltweit in über 80 Ländern verkauft. Zu ihren Kunden zählen die Lebensmittelindustrie sowie der (Detail-)Handel. (11.12.2018/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - HOCHDORF-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der HOCHDORF Holding AG (ISIN: CH0024666528, WKN: A0MYT7, Ticker-Symbol: 1Z3, SIX Swiss Ex: HOCN).HOCHDORF habe gestern die Ziele für das Geschäftsjahr 2018 vor dem Hintergrund gesunkener Milchfett-/Butterpreise und eines schwächer als geplanten Jahresendgeschäfts bei Pharmalys zum zweiten Mal in diesem Jahr deutlich nach unten angepasst.Buttergeschäft und Entwicklung bei Pharmalys würden für enttäuschendes H2 sorgen: Bereits auf Halbjahresbasis habe das Unternehmen einen 7%igen Umsatzrückgang hinnehmen müssen, der jedoch in erster Linie auf den anhaltenden Preisdruck bei Milchproteinen zurückzuführen gewesen sei und noch durch das gut laufende Buttergeschäft ein wenig habe abgefedert werden können. Ein nicht erwarteter Rückgang der Butter- bzw. Milchfettpreise von bis zu 30% in Deutschland und den Niederlanden seit September habe hingegen zu notwendigen Lagerabwertungen insbesondere bei der Uckermärker Milch GmbH geführt.Darüber hinaus sei das Jahresendgeschäft bei Pharmalys, das aufgrund wesentlich stärkerer Abverkäufe insbesondere auf das zweite Halbjahr ausgerichtet sei, deutlich unter den Erwartungen des Unternehmens verlaufen. Hier würden sich in den Regionen Naher Osten und Afrika insbesondere im Zuge der Umstellung der Zahlungsmodalitäten auf Letter of Credits Lieferausfälle bzw. -verzögerungen negativ auf die Umsatzentwicklung des Unternehmens auswirken.Umsatz- und EBIT-Erwartung für 2018 erneut gesenkt: Vor diesem Hintergrund rechne HOCHDORF für das Geschäftsjahr 2018 nur noch mit Erlösen in der Bandbreite von 540 bis 570 Mio. CHF (zuvor: 570 bis 600 Mio. CHF). Damit werde für H2 ein Umsatzrückgang zwischen 3,3 und 13,3% (H1: -6,9%) erwartet. Auf Ergebnisebene gehe das Unternehmen nun davon aus, eine EBIT-Marge zwischen 3,5 und 4,0% zu erreichen (zuvor: 5,8 bis 6,5%). Dies impliziere ein Gesamtjahres-EBIT i.H.v. 18,9 bis 22,8 Mio. Euro, was einem EBIT-Rückgang in H2 zwischen 25,7 bis 40,3% entspreche.HOCHDORF sehe sich im Geschäftsjahr 2018 mit einer Vielzahl von negativen Einflüssen konfrontiert, die zur zweiten Gewinnwarnung innerhalb von wenigen Monaten geführt hätten. Trotz der deutlichen Senkung der DCF-basierten Kursziels des Analysten auf 150,00 CHF (zuvor: 250,00 CHF) ergebe sich aufgrund des starken Kursverfalls der letzten Monate ein Kurspotenzial von ca. 25%. Da Laser kurzfristig jedoch nicht mit einer nennenswerten Verbesserung des Newsflows rechne, sollten Anleger für weitere Investitionen in die Aktie die Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2018 abwarten.Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die HOCHDORF-Aktie. (Analyse vom 11.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link