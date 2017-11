Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel in Höhe von 310,00 CHF. (Analyse vom 23.11.2017)



Kurzprofil HOCHDORF Holding AG:



Die HOCHDORF-Gruppe (ISIN: CH0024666528, WKN: A0MYT7, Ticker-Symbol: 1Z3, SIX Swiss Ex: HOCN) gehört zu den Schweizer Marktleadern im Bereich Entwicklung, Herstellung und Vermarktung wertvoller Nahrungsmittel und Ingredienzen aus Milch, Getreide und Ölsaaten.



Die HOCHDORF-Gruppe ist in den Bereichen Dairy Ingredients, Baby Care sowie Cereals & Ingredients tätig und beschäftigt rund 570 Mitarbeitende. Ihre Produkte werden weltweit in über 80 Ländern verkauft. (23.11.2017/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - HOCHDORF-Aktienanalyse von Aktienanalysten Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der HOCHDORF Holding AG (ISIN: CH0024666528, WKN: A0MYT7, Ticker-Symbol: 1Z3, SIX Swiss Ex: HOCN).HOCHDORF habe am Dienstagabend die erfolgreiche Platzierung einer Hybrid-Anleihe an vorwiegend Schweizer Investoren bekannt gegeben.Die nachrangige öffentliche Hybrid-Anleihe habe ein Volumen von 125,0 Mio. CHF mit einem anfänglichen Coupon von 2,5% p.a. Sie besitze eine unbegrenzte Laufzeit und erlaube eine erste Rückzahlungsmöglichkeit nach fünfeinhalb Jahren.Der Erlös der Anleihe solle nach Unternehmensangaben für folgende Themenkomplexe verwendet werden.Ende 2016 habe HOCHDORF die 51%ige Mehrheit an der Schweizer Pharmalys-Gruppe übernommen. Das Unternehmen vermarkte Babynahrung aus den Werken HOCHDORFs unter den Markennamen Primalac und Swisslac in über 42 Ländern weltweit mit dem Fokus auf Nordafrika. Im Zuge der Übernahme stünden noch Barmittelzahlungen aus, die HOCHDORF mit einem Teil der Hybrid-Anleihe-Erlöse begleichen werde. Die genaue Höhe der Barmittelverpflichtung habe HOCHDORF derzeit noch nicht spezifiziert.Zusätzlich solle der Cash-Inflow für die allgemeine Geschäftstätigkeit verwendet werden. Hierzu würden aufgrund des sehr fragmentierten Marktes auch Akquisitionen gehören. Da HOCHDORFs traditionelles Geschäft mit Milchpulver sehr volatil sei, wolle das Unternehmen insbesondere durch weitere Vorwärtsintegration neben dem reinen B2B- zukünftig auch das B2C-Geschäft forcieren. Mit der Hybrid-Anleihe sichere sich HOCHDORF dafür finanziellen Spielraum.Da die Hybrid-Anleihe keine bestimmte Laufzeit habe und nachrangig behandelt werde, besitze sie Eigenkapital-Charakter und werde dementsprechend unter der Position "Anteile Dritter" im Eigenkapital verbucht. Darüber hinaus würden die jährlich anfallenden Zinszahlungen in Höhe von 3,1 Mio. CHF in der Gewinn- und Verlustrechnung in den Finanzaufwendungen des Unternehmens gebucht. Diese Effekte habe Laser neben dem Mittelzufluss in Höhe von 125,0 Mio. CHF in seinem Modell berücksichtigt.Die Hybrid-Anleihe verbessere die ohnehin schon gute Bilanzqualität des Unternehmens und erhöhe damit u.a. die finanziellen Möglichkeiten für HOCHDORFs geplante Vorwärtsintegration.