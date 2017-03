Börse Frankfurt-Aktienkurs HOCHDORF-Aktie:

Kurzprofil HOCHDORF Holding AG:



Die HOCHDORF-Gruppe (ISIN: CH0024666528, WKN: A0MYT7, Ticker-Symbol: 1Z3, SIX Swiss Ex: HOCN) gehört zu den Schweizer Marktleadern im Bereich Entwicklung, Herstellung und Vermarktung wertvoller Nahrungsmittel und Ingredienzen aus Milch, Getreide und Ölsaaten. Die HOCHDORF-Gruppe ist stolz, mit ihrer Arbeit weltweit einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit von Babys, Kindern und Erwachsenen jeden Alters zu leisten.



Die HOCHDORF-Gruppe ist in den Bereichen Dairy Ingredients, Baby Care sowie Cereals & Ingredients tätig und beschäftigt rund 570 Mitarbeitende. Ihre Produkte werden weltweit in über 80 Ländern verkauft. Zu ihren Kunden zählen die Lebensmittelindustrie sowie der (Detail-)Handel. (15.03.2017/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - HOCHDORF-Aktienanalyse von Aktienanalysten Frank Laser und Timo Buss von der Montega AG:Frank Laser und Timo Buss, Aktienanalysten der Montega AG, erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie der HOCHDORF Holding AG (ISIN: CH0024666528, WKN: A0MYT7, Ticker-Symbol: 1Z3, SIX Swiss Ex: HOCN).HOCHDORF habe am Montag den Geschäftsbericht 2016 veröffentlicht und einen Ausblick auf 2017 gegeben.Wenngleich HOCHDORF mit 741,8 T Tonnen rund 2,6% weniger Rohstoffe verarbeitet habe, sei mit 542,2 Mio. CHF ein Nettoerlös nahezu auf Vorjahresniveau erreicht worden. Insbesondere der deutlich gestiegene Umsatz im Bereich Baby Care (123,4 Mio. CHF, +11,7%) habe zu einem besseren Produktmix beigetragen. Im Gegensatz dazu habe Dairy Ingredients als Folge der niedrigen Milchpreise einen 3,2%-igen Umsatzrückgang auf 401,9 Mio. CHF verzeichnet, Cereals & Ingedients sei um 3,2% auf 25,7 Mio. CHF gewachsen. Trotz stagnierender Erlöse sei das EBIT durch die Verschiebung zu höhermargigen Produkten um knapp 12% auf 22,5 Mio. CHF gestiegen. Ein deutlich verbessertes Finanzergebnis sowie eine leicht gesunkene Steuerquote hätten zu einem überproportionalen Wachstum des Jahresüberschusses auf 19,9 Mio. CHF (+47,4%) geführt.Für das laufende Geschäftsjahr avisiere HOCHDORF einen Brutto-Verkaufserlös von 635 bis 670 Mio. CHF sowie eine EBIT-Marge in der Bandbreite von 6,1 bis 6,6% des Produktionserlöses. Dies impliziere eine EBIT-Spanne von ca. 38 bis 44 Mio. CHF, die unter der ursprünglichen Schätzung der Analysten von 47 Mio. CHF liege. Sie würden jedoch davon ausgehen, dass HOCHDORF die untere Grenze der 2017er Ziele aufgrund der Pharmalys-Konsolidierung bewusst defensiv formuliert habe. Thematisch werde die Platzierung der Wandelanleihe den Newsflow der kommenden Monate bestimmen. Aufgrund der Zusage der Großaktionäre, sowohl die eigenen als auch nicht nachgefragte Volumina zu zeichnen, liege kein Platzierungsrisiko vor. Darüber hinaus bestehe für Amir Mechria eine Lock-Up-Frist von vier Jahren, sodass auch mittelfristig das Risiko eines Aktienüberhangs limitiert sei. Neben der Finanzierung von Pharmalys würden zusätzliche Mittel in Höhe von 67 Mio. CHF HOCHDORF einen attraktiven Finanzierungsspielraum für die mittelfristigen Wachstumspläne eröffnen.Da weitere Katalysatoren (erfolgreiche Integration von Pharmalys, Fertigstellung Sprühturmlinie T9) noch einige Zeit in Anspruch nehmen sollten, bestätigen Frank Laser und Timo Buss, Aktienanalysten der Montega AG, ihre "halten"-Empfehlung für die HOCHDORF-Aktie. Das Kursziel sei von 335,00 auf 340,00 CHF erhöht worden. (Analyse vom 15.03.2017)