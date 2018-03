Tradegate-Aktienkurs HIVE Blockchain Techs-Aktie:

1,09 Euro +0,93% (31.01.2018, 15:02)



TSE-Aktienkurs HIVE Blockchain Techs-Aktie:

1,71 CAD -2,84% (02.03.2018)



ISIN HIVE Blockchain Techs-Aktie:

CA43366H1001



WKN HIVE Blockchain Techs-Aktie:

A2DYRG



Ticker Symbol HIVE Blockchain Techs-Aktie Deutschland:

HBF



TSE-Ticker-Symbol HIVE Blockchain Techs-Aktie:

HIVE



Kurzprofil HIVE Blockchain Technologies Ltd.



HIVE Blockchain Technologies Ltd. (ISIN: CA43366H1001, WKN: A2DYRG, Ticker Symbol: HBF, TSE-Symbol: HIVE) baue eine Brücke zwischen dem Blockchain-Sektor und den traditionellen Kapitalmärkten. HIVE Blockchain Technologies verbindet eine strategische Partnerschaft mit Genesis Mining Ltd., dem weltweit führenden Anbieter von Cryptocurrency Mining-Hashraten, um die nächste Generation der Blockchain-Infrastruktur aufzubauen. HIVE besitzt eine hochmoderne GPU-basierte Cryptocurrency-Mining-Einrichtung in Island, die im Mai 2017 fertiggestellt wurde und die Kryptowährungen wie Ethereum rund um die Uhr produziert. HIVE hat die Option, vier weitere Einrichtungen in Island oder Schweden von Genesis zu erwerben. Genesis unterstützt HIVE mit Infrastruktur-Know-how in Rechenzentren und ist der größte Anteilseigner von HIVE.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - HIVE Blockchain Techs-Aktienanalyse des Analysten David Kwan von PI Financial:Analyst David Kwan von PI Financial bekräftigt laut einer Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien des Schürfers von Kryptowährungen HIVE Blockchain Technologies Ltd. (ISIN: CA43366H1001, WKN: A2DYRG, Ticker Symbol: HBF, TSE-Symbol: HIVE).HIVE Blockchain Technologies Ltd. habe mit den Quartalszahlen die Erwartungen verfehlt. Zum Teil liege das am Unterschied zwischen dem eigentlichen und dem erwarteten Datum der Inbetriebnahme des zweiten Datenzentrums in Island. Nichtsdestotrotz betonen die Analysten von PI Financial ihren unveränderten Optimismus.Trotz eines von stärkeren Herausforderungen geprägten Kryptowährungsmarktes dürfte HIVE Blockchain Technologies dank der kostengünstigen Aktivitäten und der exklusiven Partnerschaft mit Genesis Erfolg haben. Der Wachstumsplan sei voll finanziert. In den kommenden Quartalen rechnet Analyst David Kwan im Hinblick auf die finanzielle Performance mit dramatischen Verbesserungen.HIVE Blockchain Techs-Aktie bleibe attraktiv bewertet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link