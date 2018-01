Tradegate-Aktienkurs HIVE Blockchain Techs-Aktie:

Kurzprofil HIVE Blockchain Technologies Ltd.



HIVE Blockchain Technologies Ltd. (ISIN: CA43366H1001, WKN: A2DYRG, Ticker Symbol: HBF, TSE-Symbol: HIVE) baue eine Brücke zwischen dem Blockchain-Sektor und den traditionellen Kapitalmärkten. HIVE Blockchain Technologies verbindet eine strategische Partnerschaft mit Genesis Mining Ltd., dem weltweit führenden Anbieter von Cryptocurrency Mining-Hashraten, um die nächste Generation der Blockchain-Infrastruktur aufzubauen. HIVE besitzt eine hochmoderne GPU-basierte Cryptocurrency-Mining-Einrichtung in Island, die im Mai 2017 fertiggestellt wurde und die Kryptowährungen wie Ethereum rund um die Uhr produziert. HIVE hat die Option, vier weitere Einrichtungen in Island oder Schweden von Genesis zu erwerben. Genesis unterstützt HIVE mit Infrastruktur-Know-how in Rechenzentren und ist der größte Anteilseigner von HIVE.





(31.01.2018/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - HIVE Blockchain Techs-Aktienanalyse von Analyst Deepak Kaushal von GMP Securities:Laut einer Aktienanalyse spricht Analyst Deepak Kaushal von GMP Securities in Bezug auf die Aktien des Schürfers von Kryptowährungen HIVE Blockchain Technologies Ltd. (ISIN: CA43366H1001, WKN: A2DYRG, Ticker Symbol: HBF, TSE-Symbol: HIVE) im Rahmen einer Ersteinschätzung eine spekulative Kaufempfehlung aus.HIVE Blockchain Technologies Ltd. sei der Marktführer einer neuen Klasse von Blockchain-Schürfern. Das Unternehmen biete Investoren einen einzigartigen Zugang zum Blockchain-Sektor. Die Partnerschaft mit Genesis wird sich nach Ansicht der Analysten von GMP Securities als Wettbewerbsvorteil im Bereich des Schürfens von Kryptowährungen herausstellen.Nach dem Schürfen von Ethereum plane HIVE Blockchain Technologies eine Erweiterung der Aktivitäten auf Digitalwährungen wie Bitcoin und Z-Cash.Ein Investment in die HIVE Blockchain Technologies-Aktie sollte Investoren mit einem hohen Wachstum, Free Cash flow und attraktiven Erträgen versorgen, so die Einschätzung des Analysten Deepak Kaushal.Die Aktienanalysten von GMP Securities beginnen in ihrer HIVE Blockchain Techs-Aktienanalyse die Coverage mit einem "speculative buy"-Rating und veranschlagen ein Kursziel von 5,35 CAD.Börsenplätze HIVE Blockchain Techs-Aktie:Berlin-Aktienkurs HIVE Blockchain Techs-Aktie:1,78 Euro -1,66% (31.01.2018, 14:19)