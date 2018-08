Tradegate-Aktienkurs HHLA-Aktie:

18,41 EUR +5,14% (16.08.2018, 11:43)



ISIN HHLA-Aktie:

DE000A0S8488



WKN HHLA-Aktie:

A0S848



Ticker-Symbol HHLA-Aktie:

HHFA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol HHLA-Aktie:

HHULF



Kurzprofil HHLA AG:



Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) (ISIN: DE000A0S8488, WKN: A0S848, Ticker-Symbol: HHFA, Nasdaq OTC-Symbol: HHULF) bildet mit effizienten Containerterminals, leistungsstarken Transportsystemen, umfassenden Logistikdienstleistungen und ihren Logistikimmobilien ein komplettes Netzwerk zwischen Überseehafen und europäischem Hinterland. So entstehen logistische Ketten, die das Klima schonen und Voraussetzung für die Entwicklung der Weltwirtschaft sind.



Der HHLA Konzern wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2007 in die Teilkonzerne Hafenlogistik und Immobilien gegliedert. Für den Börsengang im November 2007 wurde das hafenbezogene Kerngeschäft der HHLA, die Hafenlogistik, in dieser neu geschaffenen Struktur gebündelt. Die an der Börse notierten A-Aktien sind dem Teilkonzern Hafenlogistik zuzuordnen und vermitteln eine Beteiligung allein am Ergebnis und Vermögen dieser Geschäftsaktivitäten.



Der Teilkonzern Hafenlogistik umfasst die Segmente Container, Intermodal und Logistik. Im Rahmen der Neugliederung des Konzerns wurde der Bereich Holding/Übrige ebenfalls dem Teilkonzern Hafenlogistik zugeordnet, stellt gemäß internationaler Rechnungslegungsgrundsätze (International Financial Reporting Standards - IFRS) jedoch kein eigenständiges Segment dar. Der Bereich umfasst die Konzernholding mit zentralen Funktionen wie z.B. Finanzen und Controlling, Personalmanagement, IT etc. Zudem sind diesem Bereich die hafenumschlagspezifischen Immobilien der HHLA sowie der Betrieb von Schwimmkränen zugeordnet.



Der Teilkonzern Immobilien umfasst die nicht-hafenumschlagspezifischen Immobilien der HHLA, d.h. die Immobilien der Hamburger Speicherstadt und der Fischmarkt Hamburg-Altona GmbH. Die Entwicklung und das wirtschaftliche Ergebnis des Teilkonzerns Immobilien, der u.a. auch Zielen der Stadtentwicklung Rechnung trägt, werden von den S-Aktien abgebildet. Diese Aktien werden nicht an der Börse gehandelt und befinden sich über die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH zu 100% im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH). (16.08.2018/ac/a/nw)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - HHLA: Zahlen für das erste Halbjahr 2018 heben Stimmung - ChartanalyseDie Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) (ISIN: DE000A0S8488, WKN: A0S848, Ticker-Symbol: HHFA, Nasdaq OTC-Symbol: HHULF) erzielte im ersten Halbjahr 2018 einen Umsatz von 633,03 Mio. Euro und schlug somit den Vorjahreswert von 622,83 Mio. Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen EBITDA sei zum Vorjahr allerdings auf 157,72 Mio. Euro gefallen, das EBIT habe von 98,81 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf 99,94 Mio. Euro zugelegt. Das Ergebnis nach Steuern habe 68,80 Mio. Euro betragen und sei zum Vergleichszeitraum merklich zurückgefallen.So oder so sende der heutige Kursaufschlag ein positives Zeichen an Investoren, denn mit dem Kurssprung könnte jetzt ein Boden im Bereich der Jahrestiefs von 16,77 Euro entstehen und den seit November 2017 bestehenden Abwärtstrend womöglich schon sehr bald ein Ende setzen. Noch aber seien zahlreiche Hürden zu meistern, als die größten würden die beiden gleitende Durchschnitte und der markante Widerstand bei rund 20,00 Euro gelten. Erst dann sollte wieder vermehrt Kapital in die Aktie von HHLA fließen und zu einem regulären Kaufsignal führen können. Vorher bleibe die Handelsspanne zwischen der Horizontalunterstützung von 16,77 Euro und dem Abwärtstrend als neutral zu bewerten.Trotz eines positiven Auftaktes nach Vorlage der Quartalszahlen könnten zuverlässige Kaufsignale erst oberhalb der Marke von mindestens 20,00 Euro abgeleitet werden. Als erste Zielzone sind die Maihochs bei 22,68 Euro zu nennen, darüber die Jahreshochs von 24,45 Euro. Wünschenswert wäre ebenfalls ein dynamischer Ausbruch über den 200-Tage-Durchschnitt bei derzeit 20,55 Euro.Solange die bisherige Schwankungsbreite zwischen den Jahrestiefs und dem Abwärtstrend anhalte, sei die technische Lage des Wertpapiers als neutral zu bewerten. Sollte die Aktie des Hafenbetreibers jedoch unter die Jahrestiefs aus 2017 von 16,55 Euro zurückfallen, würden größere Abschläge zunächst auf das Niveau von glatt 15,00 Euro drohen. Im Zuge dessen könnte aber noch einmal das Unterstützungsniveau aus Anfang 2016 um 14,12 Euro angesteuert werden und den vorherrschenden Abwärtstrend entsprechend fortsetzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HHLA-Aktie:Xetra-Aktienkurs HHLA-Aktie:18,44 EUR +5,37% (16.08.2018, 11:32)