Tradegate-Aktienkurs HHLA-Aktie:

19,89 EUR 0,00% (21.10.2021, 11:55)



ISIN HHLA-Aktie:

DE000A0S8488



WKN HHLA-Aktie:

A0S848



Ticker-Symbol HHLA-Aktie:

HHFA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol HHLA-Aktie:

HHULF



Kurzprofil HHLA AG:



Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) (ISIN: DE000A0S8488, WKN: A0S848, Ticker-Symbol: HHFA, Nasdaq OTC-Symbol: HHULF) bildet mit effizienten Containerterminals, leistungsstarken Transportsystemen, umfassenden Logistikdienstleistungen und ihren Logistikimmobilien ein komplettes Netzwerk zwischen Überseehafen und europäischem Hinterland. So entstehen logistische Ketten, die das Klima schonen und Voraussetzung für die Entwicklung der Weltwirtschaft sind.



Der HHLA Konzern wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2007 in die Teilkonzerne Hafenlogistik und Immobilien gegliedert. Für den Börsengang im November 2007 wurde das hafenbezogene Kerngeschäft der HHLA, die Hafenlogistik, in dieser neu geschaffenen Struktur gebündelt. Die an der Börse notierten A-Aktien sind dem Teilkonzern Hafenlogistik zuzuordnen und vermitteln eine Beteiligung allein am Ergebnis und Vermögen dieser Geschäftsaktivitäten.



Der Teilkonzern Hafenlogistik umfasst die Segmente Container, Intermodal und Logistik. Im Rahmen der Neugliederung des Konzerns wurde der Bereich Holding/Übrige ebenfalls dem Teilkonzern Hafenlogistik zugeordnet, stellt gemäß internationaler Rechnungslegungsgrundsätze (International Financial Reporting Standards - IFRS) jedoch kein eigenständiges Segment dar. Der Bereich umfasst die Konzernholding mit zentralen Funktionen wie z.B. Finanzen und Controlling, Personalmanagement, IT etc. Zudem sind diesem Bereich die hafenumschlagspezifischen Immobilien der HHLA sowie der Betrieb von Schwimmkränen zugeordnet.



Der Teilkonzern Immobilien umfasst die nicht-hafenumschlagspezifischen Immobilien der HHLA, d.h. die Immobilien der Hamburger Speicherstadt und der Fischmarkt Hamburg-Altona GmbH. Die Entwicklung und das wirtschaftliche Ergebnis des Teilkonzerns Immobilien, der u.a. auch Zielen der Stadtentwicklung Rechnung trägt, werden von den S-Aktien abgebildet. Diese Aktien werden nicht an der Börse gehandelt und befinden sich über die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH zu 100% im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH). (21.10.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HHLA-Aktienanalyse von Analyst Markus Armer von Independent Research:Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Hafenbetreibers Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) (ISIN: DE000A0S8488, WKN: A0S848, Ticker-Symbol: HHFA, Nasdaq OTC-Symbol: HHULF).HHLA habe den Ausblick für 2021 konkretisiert bzw. angehoben. So werde für den Teilkonzern Hafenlogistik nun ein Umsatz von rund 1.410 (bisher: deutlicher Anstieg y/y; 2020: 1.269) Mio. Euro sowie ein EBIT von rund 190 (bisher: 140 bis 165; 2020 bereinigt um Restrukturierungsrückstellung: 153) Mio. Euro erwartet. Ausschlaggebend für die Anhebung der EBIT-Guidance seien außerordentliche Ergebniseffekte gewesen.Die anhaltenden Störungen der globalen Lieferketten mit massiven Schiffsverspätungen hätten entgegen der ursprünglichen Annahmen des Konzerns auch im dritten Quartal zu temporär deutlich höheren Lagergelderlösen infolge längerer Verweildauern von Containern auf den Hamburger Terminals der HHLA geführt. Darüber hinaus sei vom Eisenbahn-Bundesamt rückwirkend für 2020 eine höhere Trassenpreisförderung in Höhe von 11 Mio. Euro gewährt worden.Der Analyst haben seine Prognosen für 2021e (u.a. Ergebnis je A-Aktie: 1,22 (alt: 0,93) Euro) angehoben. Seine Prognosen für 2022e (u.a. Ergebnis je A-Aktie: 1,23 Euro) würden unverändert bleiben. Auf Basis des Discounted-Cashflow-Modells habe er ein neues Kursziel von 21,50 (alt: 21,00) Euro (u.a. Erhöhung der Prognosen für 2021) für die HHLA A-Aktie ermittelt.Zusammen mit der Dividendenerwartung (zwölf Monate: 0,70 Euro je Aktie) ergibt sich damit ein Gesamtertrag (zwölf Monate) von über 10%, weshalb Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, sein "kaufen"-Votum bestätigt. (Analyse vom 21.10.2021)Börsenplätze HHLA-Aktie:Xetra-Aktienkurs HHLA-Aktie:19,85 EUR -0,10% (21.10.2021, 11:28)