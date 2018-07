Tradegate-Aktienkurs HHLA-Aktie:

Kurzprofil HHLA AG:



Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) (ISIN: DE000A0S8488, WKN: A0S848, Ticker-Symbol: HHFA, Nasdaq OTC-Symbol: HHULF) bildet mit effizienten Containerterminals, leistungsstarken Transportsystemen, umfassenden Logistikdienstleistungen und ihren Logistikimmobilien ein komplettes Netzwerk zwischen Überseehafen und europäischem Hinterland. So entstehen logistische Ketten, die das Klima schonen und Voraussetzung für die Entwicklung der Weltwirtschaft sind.



Der HHLA Konzern wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2007 in die Teilkonzerne Hafenlogistik und Immobilien gegliedert. Für den Börsengang im November 2007 wurde das hafenbezogene Kerngeschäft der HHLA, die Hafenlogistik, in dieser neu geschaffenen Struktur gebündelt. Die an der Börse notierten A-Aktien sind dem Teilkonzern Hafenlogistik zuzuordnen und vermitteln eine Beteiligung allein am Ergebnis und Vermögen dieser Geschäftsaktivitäten.



Der Teilkonzern Hafenlogistik umfasst die Segmente Container, Intermodal und Logistik. Im Rahmen der Neugliederung des Konzerns wurde der Bereich Holding/Übrige ebenfalls dem Teilkonzern Hafenlogistik zugeordnet, stellt gemäß internationaler Rechnungslegungsgrundsätze (International Financial Reporting Standards - IFRS) jedoch kein eigenständiges Segment dar. Der Bereich umfasst die Konzernholding mit zentralen Funktionen wie z.B. Finanzen und Controlling, Personalmanagement, IT etc. Zudem sind diesem Bereich die hafenumschlagspezifischen Immobilien der HHLA sowie der Betrieb von Schwimmkränen zugeordnet.



Der Teilkonzern Immobilien umfasst die nicht-hafenumschlagspezifischen Immobilien der HHLA, d.h. die Immobilien der Hamburger Speicherstadt und der Fischmarkt Hamburg-Altona GmbH. Die Entwicklung und das wirtschaftliche Ergebnis des Teilkonzerns Immobilien, der u.a. auch Zielen der Stadtentwicklung Rechnung trägt, werden von den S-Aktien abgebildet. Diese Aktien werden nicht an der Börse gehandelt und befinden sich über die HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH zu 100% im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH). (11.07.2018/ac/a/nw)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - HHLA-Aktie droht wegzubrechen - ChartanalysePraktisch seit Anfang 2009 dümpelt die Aktie des Hafenbetreibers Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) (ISIN: DE000A0S8488, WKN: A0S848, Ticker-Symbol: HHFA, Nasdaq OTC-Symbol: HHULF) zwischen grob 11,86 und etwa 35,81 Euro in einer groben Seitwärtsphase sukzessiv abwärts und markierte Ende April ein Verlaufstief bei 17,40 Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Zwar habe anschließend eine Erholungsbewegung zurück auf ein Zwischenhoch von 22,68 Euro vollzogen werden können, ab Mitte Mai sei die Stimmung der Anleger wieder gekippt und habe die Notierungen nahe an die Jahrestiefs abwärts gedrückt.Trotz einer marktbreiten Erholungsbewegung in den letzten Tagen habe die Aktie der Hamburger Hafen und Logistik AG verpasst hieran teilzunehmen und grob seitwärts tendiert. Im heutigen Handel steuere das Papier wieder seine Junitiefs an und könnte sogar noch in dieser Woche darunter zurücksetzen. Die Folge wären weitere Abgaben bei diesem Wert, welche auf der anderen Seite über eine kurzzeitige Short-Positionierung nachgehandelt werden könnten.Komme es demnach in dieser Woche zu einem Bruch der Marke von 18,27 Euro, sei mit einem Abschlag zunächst an die Jahrestiefs von 17,40 Euro und somit die Jahrestiefs zu rechnen. Darunter könnten sogar die Tiefststände aus 2017 bei 16,55 Euro angesteuert werden, wo das Wertpapier der Hamburger Hafen und Logistik AG auf eine erste größere Horizontalunterstützung auflaufen sollte.Sollte hingegen im Bereich der Junitiefs von 18,27 Euro eine nachhaltige Stabilisierung gelingen, bliebe das Aufwärtspotenzial ohnehin auf maximal 19,90 Euro beschränkt. Spätestens an der übergeordneten Abwärtstrendlinie an der Marke von grob 20,20 Euro dürften Bären wieder zum Gegenschlag ausholen und das Papier des Hafenbetreibers merklich unter Druck setzen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 11.07.2018)