HENSOLDT (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Ticker-Symbol: HAG) ist ein deutscher Champion für Verteidigungs- und Sicherheitssensorlösungen mit Hauptsitz in Taufkirchen bei München. In Europa ist HENSOLDT das größte auf Verteidigungs- und Sicherheitselektronik spezialisierte Haus mit Spitzenpositionen bei erfolgskritischen Verteidigungs- und Nicht-Verteidigungseinsätzen (Quelle: Renaissance Strategic Advisors).



Als führender reiner Verteidigungs- und Sicherheitselektronikspezialist in Europa bietet HENSOLDT mit einem plattformunabhängigen Konzept (Quelle: Renaissance Strategic Advisors) einer breiten Kundenbasis Spitzentechnologien an. Das Portfolio umfasst Sensorlösungen in den Bereichen Radar, elektronische Kriegsführung, Avionik (elektronische Systeme, die in Flugzeugen verwendet werden, wie z.B. Crash-Recorder) und Optronik (elektro-optische Systeme, wie z.B. Wärmebildgeräte). Die Produkte werden zum Schutz von Verteidigungsplattformen, kritischen Infrastrukturen, zivilen Einrichtungen und Wildtieren eingesetzt.



HENSOLDT kombiniert ein stabiles, kundenfokussiertes Geschäftsmodell auf Basis plattformunabhängiger Lösungen mit attraktiven Margen und vielversprechendem Wertzuwachs. Die Technologie und Produkte sind in vier Geschäftsbereiche gegliedert: (i) Radar, IFF & COMMS, (ii) Spectrum Dominance & Airborne Solutions, (iii) Customer Solutions und (iv) Optronics. Häufig bietet HENSOLDT jedoch eine Vielzahl der Produkte aus verschiedenen Geschäftsbereichen für eine bestimmte Plattform an oder kombinieren Technologien, um ein integriertes Produkt zu schaffen. Um das breite Produktangebot zu vervollständigen und maßgeschneiderte Konzepte zu gewährleisten, unterstützt das Unternehmen seine Kunden mit einem integrierten Logistik- und Service-Angebot.



HENSOLDT ist in den Bereichen Luft, Land, See und Sicherheit tätig. (26.04.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HENSOLDT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in der aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HENSOLDT AG (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Ticker-Symbol: HAG) unter die Lupe.Der italienische Rüstungs- und Luftfahrtkonzern Leonardo habe das Rennen um einen Einstieg beim deutschen Rüstungselektronik-Hersteller HENSOLDT gemacht. Der US-Finanzinvestor KKR verkaufe ein Aktienpaket von 25,1% an die Italiener, wie HENSOLDT am Samstag mitgeteilt habe. Leonardo zahle je Aktie 23 Euro und damit rund 606 Mio. Euro insgesamt. HENSOLDT habe bereits unter der Woche KKR-Gespräche mit mehreren Interessenten für das Anteilspaket bestätigt. Behörden müssten dem Geschäft noch zustimmen."Mit dieser Transaktion haben wir einen zweiten langfristigen Ankeraktionär in unserem Unternehmen und einen starken potenziellen strategischen Partner, mit dem wir bereits erfolgreich an einer Reihe von Programmen zusammenarbeiten", so HENSOLDT-Chef Thomas Müller. Die Aktien würden nun mit einem deutlichen Aufschlag von knapp der Hälfte den Besitzer wechseln.KKR habe Ende März bereits eine Sperrminorität von 25,1% an den Bund verkauft. Deutschland sei bei HENSOLDT eingestiegen, weil das Unternehmen auch Schlüsseltechnologien aus den Bereichen Krypto-Technik und Sensorik liefere, bei denen die Bundesregierung einen unerwünschten Zugriff verhindern wolle. HENSOLDT sei die ehemalige Radarsparte des Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus, die der Finanzinvestor 2017 übernommen habe.Italiens Verteidigungsminister Lorenzo Guerini habe den Deal auf Twitter gelobt. Damit bewege sich Leonardo in Richtung europäischer Kooperation im Verteidigungssektor. Der italienische Staat halte gut 30% der Anteile an Leonardo.Leonardo sei bereit, einen hohen Aufschlag zu zahlen. Das sorge für Kursgewinne an der Börse und spreche für die guten Aussichten, die die Italiener HENSOLDT zusprechen würden. "Der Aktionär" sei für den SDAX-Wert ebenfalls optimistisch gestimmt. Anleger könnten nach dem Kurssprung Teilgewinne realisieren, sollten mit dem Rest der Position jedoch weiter auf steigende Kurse setzen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in der aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.04.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link