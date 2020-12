Börsenplätze HENSOLDT-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HENSOLDT-Aktie:

14,06 EUR +6,27% (14.12.2020, 12:24)



Xetra-Aktienkurs HENSOLDT-Aktie:

14,09 EUR +7,89% (14.12.2020, 12:10)



ISIN HENSOLDT-Aktie:

DE000HAG0005



WKN HENSOLDT-Aktie:

HAG000



Ticker-Symbol HENSOLDT-Aktie:

HAG



Kurzprofil HENSOLDT AG:



HENSOLDT (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Ticker-Symbol: HAG) ist ein deutscher Champion für Verteidigungs- und Sicherheitssensorlösungen mit Hauptsitz in Taufkirchen bei München. In Europa ist HENSOLDT das größte auf Verteidigungs- und Sicherheitselektronik spezialisierte Haus mit Spitzenpositionen bei erfolgskritischen Verteidigungs- und Nicht-Verteidigungseinsätzen (Quelle: Renaissance Strategic Advisors).



Als führender reiner Verteidigungs- und Sicherheitselektronikspezialist in Europa bietet HENSOLDT mit einem plattformunabhängigen Konzept (Quelle: Renaissance Strategic Advisors) einer breiten Kundenbasis Spitzentechnologien an. Das Portfolio umfasst Sensorlösungen in den Bereichen Radar, elektronische Kriegsführung, Avionik (elektronische Systeme, die in Flugzeugen verwendet werden, wie z.B. Crash-Recorder) und Optronik (elektro-optische Systeme, wie z.B. Wärmebildgeräte). Die Produkte werden zum Schutz von Verteidigungsplattformen, kritischen Infrastrukturen, zivilen Einrichtungen und Wildtieren eingesetzt.



HENSOLDT kombiniert ein stabiles, kundenfokussiertes Geschäftsmodell auf Basis plattformunabhängiger Lösungen mit attraktiven Margen und vielversprechendem Wertzuwachs. Die Technologie und Produkte sind in vier Geschäftsbereiche gegliedert: (i) Radar, IFF & COMMS, (ii) Spectrum Dominance & Airborne Solutions, (iii) Customer Solutions und (iv) Optronics. Häufig bietet HENSOLDT jedoch eine Vielzahl der Produkte aus verschiedenen Geschäftsbereichen für eine bestimmte Plattform an oder kombinieren Technologien, um ein integriertes Produkt zu schaffen. Um das breite Produktangebot zu vervollständigen und maßgeschneiderte Konzepte zu gewährleisten, unterstützt das Unternehmen seine Kunden mit einem integrierten Logistik- und Service-Angebot.



HENSOLDT ist in den Bereichen Luft, Land, See und Sicherheit tätig. (14.12.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HENSOLDT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der HENSOLDT AG (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Ticker-Symbol: HAG) in der aktuellen Aktienanalyse unter die LupeDie Bundesregierung bereite einen Einstieg beim Rüstungselektronik-Hersteller HENSOLDT vor. Geplant sei, eine im Zusammenhang mit dem Börsengang vereinbarte Option zum Kauf von 25,1 Prozent des Unternehmens zu ziehen. Über entsprechende Pläne, für die "sicherheitspolitische Aspekte" angeführt worden seien, habe das Verteidigungsministerium Bundestagsabgeordnete unterrichtet. Noch am Mittwoch sollten die Pläne dem Bundeskabinett vorgelegt werden. Die Aktie starte durch.HENSOLDT sei die ehemalige Airbus-Radarsparte, die im Jahr 2017 vom US-Finanzinvestor KKR übernommen worden sei. KKR halte nach dem Börsengang mit 63 Prozent noch immer die Mehrheit. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei München beschäftige 5.400 Menschen und habe im vergangenen Jahr 1,1 Milliarden Euro Umsatz erzielt.Im September sei HENSOLDT an die Börse gegangen. Der Start sei zunächst nicht optimal verlaufen. Der Ausgabepreis der Aktien von 12,00 Euro habe bereits am unteren Ende der eigentlich angepeilten Spanne gelegen. Und über den Ausgabepreis seien die Aktien dann auch lange nicht hinausgekommen. Im Gegenteil: Im Oktober seien sie bis auf 9,66 Euro eingeknickt. Erst der wahrscheinliche - und inzwischen bestätigte - SDAX-Aufstieg bis Jahresende habe dem Kurs Ende November genügend Auftrieb gegeben, um das Ausgabeniveau erstmals zu übertreffen.HENSOLDT liefere auch Schlüsseltechnologien aus den Bereichen Krypto-Technik und Sensorik, bei denen die Bundesregierung einen Zugriff unfreundlicher Mächte verhindern wolle. Dennoch werde eine Beteiligung des Staats kritisch gesehen. "An der Börse wird das Aktienpaket in Höhe von 25,1 Prozent, Stand heute, mit 320 Millionen Euro bewertet. Die Bundesregierung bezahlt aber 450 Millionen Euro für das Paket", habe der Obmann der FDP-Fraktion vor dem Wochenende im Verteidigungsausschuss, Alexander Müller, erklärt.An der Börse komme der geplante Einstieg dagegen gut an. Die Aktie könne ihre noch junge Aufwärtsbewegung fortsetzen.Anleger, die den verhaltenen Börsenstart zum Aufbau einer Position genutzt haben, können erste Teilgewinne realisieren und mit dem Rest auf eine Trendfortsetzung spekulieren, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.12.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link