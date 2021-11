Nach Anpassung ihrer Prognosen bestätigt Charlotte Meese, Analystin der Montega AG, ihre Kaufempfehlung bei einem neuen Kursziel von 85,00 Euro (zuvor: 83,00 Euro) für die Aktie von HELMA Eigenheimbau. (Analyse vom 16.11.2021)



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen.



Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (16.11.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von der Montega AG:Charlotte Meese, Analystin der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baudienstleisters HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) unverändert zu kaufen.Angesichts einer starken operativen Entwicklung habe HELMA gestern den Ausblick für das laufende Jahr angehoben. Das Management erwarte nunmehr, den Konzernumsatz um mindestens 5% gegenüber der bisherigen Guidance von 300 bis 310 Mio. Euro zu steigern. Darüber hinaus solle das EBT mindestens 27,0 Mio. Euro betragen und damit leicht oberhalb der bisherigen Prognosebandbreite von 25,5 bis 26,0 Mio. Euro liegen.Wir hatten in unserem letzten Update bereits darauf hingewiesen, dass wir vor dem Hintergrund der gut gefüllten Projektpipeline und des traditionell stärkeren zweiten Halbjahres den ursprünglichen Ausblick als zu vorsichtig erachten, so die Aktienanalysten von der Montega AG. Infolgedessen hätten sich die Aktienanalysten mit ihrer Ergebnisschätzung bewusst oberhalb der Guidance positioniert (MONe EBT alt: 26,6 Mio. Euro).Nichtsdestotrotz untermauere die nun erfolgte Anhebung des Ausblicks die starke Marktpositionierung und die effiziente operative Aufstellung von HELMA, was die Aktienanalysten von der Montega AG vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen auf den Beschaffungsmärkten sowie der vielerorts herrschenden Projektverzögerungen als bemerkenswert empfänden. Die Aktienanalysten von der Montega AG hätten ihre Prognosen infolge der jüngsten Meldung leicht überarbeitet und würden im laufenden Geschäftsjahr nun ein deutlich zweistelliges Erlöswachstum (MONe: +20,4% yoy) bei einem soliden Ertragsniveau erwarten (MONe EBT neu: 28,1 Mio. Euro; EBT-Marge: 8,5%).Auch der mittelfristige Ausblick sei im Zuge der Meldung noch einmal bekräftigt worden (Umsatz 2024: Mindestens 400 Mio. Euro; EBT-Marge: Höher als 10%). Die Aktienanalysten von der Montega AG sähen das Unternehmen nach wie vor gut positioniert, um in diesem positiven Marktumfeld nachhaltig zu wachsen, und würden ihre Annahmen u.a. auf diese jüngst publizierten Indikatoren stützen:- Massiv steigende Baulandpreise (Ø qm-Preis in Deutschland: +53% seit 2010 gem. Destatis) würden die Nachfrage nach HELMA-Grundstücken erhöhen, was eine visible Umsatzpipeline und die Hebung stiller Reserven ermögliche (Umsatzpotenzial aus Grundstücksvorräten knapp 1,8 Mrd. Euro per 30.06.),- Reputationsgewinn für HELMA dank planmäßiger Errichtung der Eigenheime zu gesicherten Preisen (Festpreisvergabe an Subunternehmer).Das Marktumfeld gebe HELMA Rückenwind für ein ertragsstarkes Wachstum.