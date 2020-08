Tradegate-Aktienkurs HELMA Eigenheimbau-Aktie:

Kurzprofil HELMA Eigenheimbau AG:



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen.



Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (21.08.2020/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baudienstleisters HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E).Trotz pandemiebedingter Verzögerungen beim Vertrieb habe HELMA Eigenheimbau solide Umsatz- und Ergebnisentwicklung in H1/2020 erreicht, niedrigerer Auftragseingang führe zur Prognoseanpassung. Im Rahmen ihres angepassten DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten auf Grundlage ihrer reduzierten Schätzungen ein neues Kursziel in Höhe von 55,00 EUR (bisher: 68,00 EUR) je Aktie ermittelt. Im Zuge der Covid-19-Pandemie und der allgemeinen Marktverwerfungen habe die HELMA Eigenheimbau-Aktie im März einen deutlichen Kursrückgang hinnehmen müssen.Ausgehend vom aktuellen Kursniveau in Höhe von 35,00 EUR liegt ein weiterhin hohes Kurspotenzial vor und Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, vergeben der HELMA Eigenheimbau-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 21.08.2020)Börsenplätze HELMA Eigenheimbau-Aktie:Xetra-Aktienkurs HELMA Eigenheimbau-Aktie:35,00 EUR -0,28% (21.08.2020, 11:04)