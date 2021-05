Nach dem ersten Lockdown sei die Art gewesen, Urlaub zu machen, eine andere. Statt auf prall gefüllten Kreuzfahrtschiffen würden Hobbymatrosen jetzt lieber allein in See stechen. Als Deutschlands größter Serienjachthersteller habe HanseYachts den Auftragsbestand um 64 Prozent auf 153,6 Millionen Euro steigern können. Die Gesellschaft habe den Vertrieb mittlerweile so weit digitalisiert, dass auch im Lockdown erfolgreich habe verkauft werden können. Das dürfte sich im am 1. Juli startenden Geschäftsjahr 2021/22 bei Umsatz und Gewinn deutlich zeigen - sofern es dem Unternehmen gelinge, die Boote aufgrund der Corona-Einschränkungen fristgerecht auszuliefern. Ziel: 7,50 Euro.



Die Pandemie habe den Trend zum Individualurlaub befeuert. Alle drei Aktien sollten nachhaltig von diesem Nachfrageanstieg profitieren, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.05.2021)



Kurzprofil HELMA Eigenheimbau AG:



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen.



Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Baudienstleisters HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei Temperaturen von über 25 Grad und strahlend blauem Himmel habe Deutschland in den letzten Tagen den Sommer begrüßt. Auch wenn die Zahl der Corona-Neuinfektionen endlich sinke, im laufenden Jahr dürfte sich in Sachen Sommerurlaub einiges ändern: Pauschalreisen und Massentourismus seien gestern gewesen. Urlaub daheim oder Individualreisen würden immer beliebter. Einige Nebenwerte würden vom Trendwechsel bei der Gestaltung der schönsten Zeit des Jahres profitieren.Das Coronavirus führe zu erheblichen Einschränkungen - und der Sommer stehe vor der Tür. Überlaufene Touristenhochburgen seien out. Immer mehr Menschen würden auf Individualurlaub setzen - zu Lande, zu Wasser oder in einer mobilen Unterkunft. Drei heimische Nebenwerte könnten von diesem Trend profitieren:HELMA Eigenheimbau: Beste LageDank einer hohen Immobiliennachfrage und historisch günstigen Finanzierungsbedingungen habe HELMA Eigenheimbau 2020 den Auftragseingang um 5,4 Prozent auf 312,5 Millionen Euro steigern können. Insbesondere das Segment Ferienimmobilien mit Objekten an der Nord- und Ostseeküste sowie attraktiven Seelagen und in den Mittelgebirgen Deutschlands habe aufgrund einer Corona-Sonderkonjunktur und diverser Vertriebsstarts mit einem Anstieg von über 71 Prozent einen dynamischen Zuwachs verzeichnet.Immer mehr Menschen würden auf einen gesunden und entspannten Urlaub in den eigenen vier Wänden setzen. Im laufenden Jahr dürften die Umsätze auf über 305 Millionen Euro (Vorjahr: 274 Millionen Euro) steigen und eine EBIT-Marge von 8,7 Prozent (Vorjahr: 8,1 Prozent) erreicht werden. Dank gesicherter Grundstücke im Wert von rund 1,8 Milliarden Euro könnten 2024 bereits Umsätze von mehr als 400 Millionen Euro und eine EBIT-Marge von zehn Prozent zu Buche stehen. Ziel: 75 Euro.Die Wohnmobilbranche erlebe in der Corona-Zeit einen Boom. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen. Allein in Deutschland würden Experten bis 2025 eine Verdopplung der Verkäufe auf jährlich mehr als 200.000 Einheiten in Aussicht stellen. Auch bei Wohnmobilprofi Knaus Tabbert stelle man sich auf eine mehrjährige Wachstumsphase ein. Den durch das Coronavirus verursachten Umsatzausfall im April 2020 habe das Unternehmen im Anschluss wieder wettgemacht. Vor allem in der zweiten Jahreshälfte habe die Produktion spürbar erhöht werden können.Nach dem Börsengang im Herbst 2020 und dem Ausbau der Kapazitäten dürfte die Gesellschaft auf Wachstumskurs bleiben. Die gefüllten Orderbücher würden Planungssicherheit geben. Im laufenden Jahr dürfte bei Umsätzen in Höhe von 910 Euro (Vorjahr: 795 Millionen Euro) bereits ein Gewinn je Aktie von 3,70 Euro (Vorjahr: 2,98 Euro) eingefahren werden, ehe 2022 die Umsatzmilliarde geknackt werden sollte. Ziel: 85 Euro.HanseYachts: Leinen los