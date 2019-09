Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Akien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil HELMA Eigenheimbau AG:



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen.



Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (11.09.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die HELMA Eigenheimbau-Aktie (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.HELMA Eigenheimbau sei nach zwei Gewinnwarnungen und dem rückläufigen Umsatz im Vorjahr operativ wieder gut unterwegs. Die Aktie habe sich nach den Halbjahreszahlen bereits wieder von ihren Tiefstständen lösen können. Derzeit würden die Papiere an der charttechnisch wichtigen 40-Euro-Marke konsolidieren. Es gebe eine Reihe von Gründen, warum der Startschuss für eine Trendfortsetzung schon bald fallen dürfte.HELMA Eigenheimbau sei wieder auf Kurs: Die Umsätze seien im ersten Halbjahr um 14 Prozent auf 110 Millionen Euro gestiegen. Das Ergebnis vor Steuern habe um 6,2 Prozent auf knapp 7,5 Millionen Euro zugelegt. Damit habe der Baudienstleister das starke Umsatzniveau von 2017 wieder erreicht - sei aber noch profitabler als vor zwei Jahren.Besonders interessant: Die Gesellschaft habe massiv in Grundstücke in den Speckgürteln von Ballungsgebieten und Ferienregionen investiert. Mittlerweile verfüge HELMA über gesicherte Grundstücke für den Bau von über 3.300 Einheiten. Daraus resultiere ein Potenzial von 1,37 Milliarden Euro, welches in den nächsten fünf bis sieben Jahren realisiert werden solle.Umgerechnet ergebe sich ein Volumen von 196 Millionen Euro pro Jahr im Bauträgerbereich. Dazu kämen Baudienstleistungen (hier würden keine Grundstücke benötigt) von rund 100 Millionen Euro pro Jahr. Daraus ergebe sich ein jährliches Umsatzpotenzial von rund 300 Millionen Euro bei einem Börsenwert von 158 Millionen Euro. Dazu gebe es dank vorwiegend margenstarker Umsätze die berechtigte Aussicht auf nachhaltig steigende Gewinne.Anleger mit Weitblick können daher wieder auf die HELMA-Aktie bauen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link