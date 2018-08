Das Kursziel sei von 53,00 auf 57,70 Euro erhöht worden. Die Kurszielanhebung erfolge als Resultat der neuen Kurszielbasis und sei damit ausschließlich dem so genannten Roll-Over-Effekt geschuldet. Die Ergebnisprognosen seien dabei gegenüber der bisherigen Researchstudie nahezu unverändert geblieben.



Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, bestätigen das Rating "kaufen" für die HELMA Eigenheimbau-Aktie. (Analyse vom 30.08.2018)



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen. Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (30.08.2018/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baudienstleisters HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E).Die HELMA Eigenheimbau AG habe mit Vorlage der Halbjahreszahlen eine rückläufige Entwicklung der Umsatzerlöse präsentiert, die mit -12,7% auf 96,60 Mio. Euro (VJ: 110,67 Mio. Euro) auf dem ersten Blick vergleichsweise hoch ausgefallen sei. Zwar hätten die Umsätze damit unterhalb der Analysten-Erwartungen gelegen, er stufe dies jedoch nicht allzu kritisch ein. Das derzeit vorherrschende Marktumfeld sei insbesondere bei den General- und Subunternehmern im Geschosswohnungsbau von einer sehr hohen Nachfrage und damit von Kapazitätsengpässen geprägt. Würde die HELMA in diesem Marktumfeld die Bautätigkeit im Bauträgerbereich forcieren, könnten zwar höhere Umsatzvolumina erreicht werden, dies ginge jedoch zulasten der Ergebnismargen. Dies gelte insbesondere für den Geschosswohnungsbau.Die rückläufigen Umsätze im Geschosswohnungsbau hätten eine Reduktion der Umsätze im Bauträgersegment um -13,37 Mio. Euro nach sich gezogen. Innerhalb des Bauträgersegments seien dabei die Umsätze mit Einfamilienhäusern plangemäß verlaufen sowie darüber hinaus hätten die Umsätze mit Ferienimmobilien um 9,18 Mio. Euro auf 24,49 Mio. Euro (VJ: 15,31 Mio. Euro) deutlich zugelegt. Hier verfüge die Gesellschaft beispielsweise mit dem OstseeResort Port Olpenitz über das derzeit größte Tourismusprojekt in Deutschland. Nach wie vor verfüge die Gesellschaft im Bauträgerbereich über eine Vielzahl an attraktiven Grundstücken in stark nachgefragten Ballungsregionen, die die Grundlage sowie eine gute Planbarkeit der künftigen Umsätze im Bauträgerbereich böten.Zwar hätten die Marktvorgaben zu einer Verschiebung von Umsätzen geführt, die HELMA sei jedoch in der Lage, mit ihren Bauträgerprojekten eine zunehmende Margensteigerung zu erzielen. Die im ersten Halbjahr erreichte EBIT-Marge von 7,6% (VJ: 5,5%) stelle dabei, auf Basis der ersten sechs Monate, einen neuen Rekordwert dar. Gleiches gelte für die absolute EBIT-Zahl in Höhe von 7,37 Mio. Euro (VJ: 6,06 Mio. Euro), die ebenfalls einen historischen Bestwert markiert habe.Die stärkere Margenfokussierung bei den Bauträgerprojekten werde hier besonders gut sichtbar. Dies habe in erster Linie eine positive Auswirkung auf den Rohertrag gehabt, welcher mit 28,01 Mio. Euro (VJ: 25,34 Mio. Euro) und einer Rohertragsmarge von 29,0% (VJ: 22,9%) deutlich über dem Vorjahreswert gelegen habe. Unterhalb des Rohertrages weise die Gesellschaft beim Personalaufwand oder bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen eine vergleichsweise konstante Kostenentwicklung auf, was zum entsprechenden EBIT-Anstieg geführt habe. Seit dem Halbjahresbericht 2017 weise die HELMA zusätzlich ein um den Abgang aktivierter Zinsen bereinigtes EBIT aus.Ausgehend vom erreichten Halbjahresumsatz in Höhe von 96,60 Mio. Euro könne er seine ursprüngliche Umsatzprognose von nahezu 300 Mio. Euro nicht mehr aufrechthalten. Auf Gesamtjahresbasis rechne er nunmehr mit einer gegenüber dem GJ 2017 um -2,0% leicht rückläufigen Umsatzentwicklung auf 262,07 Mio. Euro. Auf dieser Grundlage habe er seine Umsatzprognosen der Folgejahre ebenfalls reduziert, gehe jedoch von einer Rückkehr zum Wachstum aus.Bereits kurzfristig sollte der Bereich Baudienstleistungen wieder deutlich höhere Umsatzbeiträge beisteuern. Neben der Fortsetzung der dynamischen Entwicklung bei Ferienimmobilien und bei Eigentumswohnungen sollte auch der Geschosswohnungsbau zulegen. Insgesamt verfüge die HELMA über erhebliche Umsatzpotenziale aus den gesicherten Grundstücken. Diese würden sich gemäß Unternehmensangaben auf insgesamt 1,2 Mrd. Euro belaufen und sollten entsprechend in den kommenden fünf Geschäftsjahren gehoben werden.Hervorzuheben sei das bereits erreichte deutlich höhere Rentabilitätsniveau, welches sich zum Halbjahr in einem Anstieg der Ergebnismargen niederschlage. Hiervon ausgehend habe der Analyst zwar eine Anpassung der Umsatzschätzungen vorgenommen, gleichzeitig jedoch die Rentabilitätserwartung nach oben hin angepasst. Durch die höheren Ergebnismargen habe er folglich kaum Änderungen beim erwarteten EBT vorgenommen und damit bleibe die Ergebnisbasis für das DCF-Bewertungsmodell unverändert.