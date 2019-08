Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben daher das Rating "kaufen" für die HELMA Eigenheimbau-Aktie. (Analyse vom 23.08.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



38,40 EUR -0,26% (26.08.2019, 12:16)



38,40 EUR 0,00% (26.08.2019, 11:54)



DE000A0EQ578



A0EQ57



H5E



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen. Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (26.08.2019/ac/a/nw)



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baudienstleisters HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E).Der in der abgelaufenen Woche gemeldete Insiderkauf durch den HELMA-Vorstand Gerrit Janssen sei die erste Directors Dealings-Meldung seit langer Zeit. Dass der Kauf so kurz nach der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2019 erfolgt sei, sage viel über die Einschätzung des Vorstands bezüglich der weiteren Unternehmensentwicklung aus. Zudem habe der HELMA-Aktienkurs zuletzt noch keine allzu große Reaktion auf die positive operative Entwicklung der Gesellschaft gezeigt.Wie erwartet, sei es dem HELMA-Konzern dabei in den ersten sechs Monaten 2019 gelungen, wieder steigende Umsatzerlöse vorzuweisen. Nachdem im Vorjahreszeitraum, als Folge der umgesetzten Konzentration auf margenstarke Umsätze sowie aufgrund vorliegender Engpässe bei General- und Subunternehmen sowie bei den Genehmigungsbehörden ein Umsatzrückgang ausgewiesen worden sei, sei die Umsatzsteigerung im ersten Halbjahr 2019 in Höhe von 14,2% auf 110,31 Mio. Euro (VJ: 96,60 Mio. Euro) als Rückkehr zum Umsatzwachstum zu betrachten. Damit habe die Gesellschaft an den bisherigen Halbjahresrekordwert aus dem Geschäftsjahr 2017 angeknüpft, bei einer allerdings deutlich verbesserten Ergebnissituation.Die im Vorjahr verstärkt umgesetzte Konzentration auf der Rentabilität der Projekte, wodurch eine schnelle Umsatzrealisierung nicht mehr im Vordergrund stehe, werde anhand einer allgemeinen Verbesserung der Ergebnismargen sichtbar. Sowohl das EBIT als auch das um die aktivierten Zinskosten bereinigte EBIT seien insbesondere seit Beginn des vergangenen Geschäftsjahres 2018 überproportional zum Umsatz geklettert. Besonders sichtbar werde dies anhand des Vergleiches zum ersten Halbjahr 2017, in dem gleich hohe Umsatzerlöse wie im ersten Halbjahr 2019 erzielt worden seien. Das bereinigte EBIT habe damals mit 6,60 Mio. Euro deutlich unterhalb des nun erreichten Rekordwertes in Höhe von 8,47 Mio. Euro gelegen.Mit Veröffentlichung der Halbjahreszahlen habe das HELMA-Management die bisherige Prognose, wonach ein EBT in einer Bandbreite von 23,5 bis 26,0 Mio. Euro erwartet werde, bestätigt. Auch die mittelfristige Wachstumsstrategie, im Rahmen derer jährliche Umsatzerlöse in Höhe von deutlich über 300 Mio. Euro erwartet würden, sei bestätigt worden.Auf Gesamtjahresbasis 2019 sollte die HELMA ein Umsatzwachstum in Höhe von 13,8% auf 288,28 Mio. Euro (2018: 253,28 Mio. Euro) erzielen. Die Analysten würden dabei von einer positiven Entwicklung in beiden Segmenten Baudienstleistungen und Bauträgergeschäft ausgehen, wobei sie einen spürbaren Anstieg der Umsätze im Bauträgergeschäft (Wohnen) erwarten würden. Eine gute Grundlage für ihre Prognose stelle zudem der Auftragsbestand dar, welcher zum 30.06.2019 auf 197,41 Mio. Euro (VJ: 154,81 Mio. Euro) deutlich um 27,5% zugelegt habe.Die Fortsetzung der Wachstumsdynamik in beiden Geschäftsbereichen sowie die erwartet überproportionale Entwicklung im Bauträgergeschäft (Wohnen) sollten zur von den Analysten erwarteten Margenverbesserung führen. Auch in den kommenden Geschäftsjahren dürfte der tendenziell zunehmende Umsatzbeitrag des margenstärkeren Bauträgersegments zu einer weiteren Verbesserung der Ergebnismargen beitragen. Das von ihnen für 2019 erwartete EBT in Höhe von 24,05 Mio. Euro liege innerhalb der von HELMA erwarteten Bandbreite und sollte, wie dargestellt, in den kommenden Geschäftsjahren überproportional zulegen.Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 65,00 Euro ermittelt. Damit biete der aktuelle Aktienkurs in Höhe von 37,70 Euro noch ein erhebliches Kurspotenzial, was offensichtlich auch vom HELMA-Vorstand so gesehen werde.