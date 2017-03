Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben der HELMA Eigenheimbau-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 14.03.2017)



Kurzprofil HELMA Eigenheimbau AG:



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen. Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (14.03.2017/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baudienstleisters HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E).Mit der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen habe die HELMA Eigenheimbau AG die bereits im Februar 2017 veröffentlichten Eckdaten zur operativen Entwicklung 2016 bestätigt. Auf Umsatzebene sei im abgelaufenen Geschäftsjahr die ohnehin schon hohe Wachstumsdynamik der Vorjahre mit einem Umsatzanstieg in Höhe von 25,3% auf einen neuen Rekordwert von 263,84 Mio. EUR(VJ: 210,62 Mio. EUR) nochmals leicht übertroffen worden.Besonders stark sei das absolute Umsatzwachstum im Bauträgersegment gewesen, innerhalb dessen die Gesellschaft vom weiteren Abverkauf und der planmäßigen Übergabe der Wohnimmobilien, vornehmlich für Selbstnutzer, profitiert habe. Parallel dazu hätten auch die weiteren Geschäftsbereiche zum Umsatzwachstum beigesteuert. Neben der weiterhin hohen Nachfrage im Segment Baudienstleistungen (Verkauf individueller Massivhäuser ohne Grundstück) habe die HELMA-Gruppe auch von höheren Verkäufen bei Ferienimmobilien profitiert.Analog zum Umsatzwachstum habe das EBIT ebenfalls auf einen neuen Rekordwert in Höhe von 21,66 Mio. EUR (VJ: 17,77 Mio. EUR) zugelegt. Darüber hinaus habe die HELMA-Gruppe von einer weiteren Optimierung der Finanzaufwendungen profitiert, wodurch das Nachsteuerergebnis mit einem Anstieg in Höhe von 35,6% auf 13,50 Mio. EUR (VJ: 9,95 Mio. EUR) überproportional zugelegt habe. Erneut seien damit die bisherigen Analystenprognosen erfüllt, bzw. beim Nachsteuerergebnis sogar leicht übertroffen worden.Die Analysten hätten ihre Prognosen, analog zur Unternehmens-Guidance, reduziert und würden für die kommenden Geschäftsjahre mit einem Umsatzwachstum in Höhe von jeweils ca. 12% rechnen und zudem von einer EBIT-Marge zwischen 7,5 bis 8,4% ausgehen. Ihrer Ansicht nach sei das Geschäftsmodell der HELMA Eigenheimbau AG, wenn auch nun eine etwas geringere Wachstumsdynamik unterstellt werde, weiterhin intakt. Bezeichnend stehe hier das unverändert hohe Niveau beim Auftragseingang, welcher in 2016 mit 286,80 Mio. EUR einen neuen Rekordwert erreicht habe. Hier seien jedoch nur die vertraglich gesicherten Verkäufe enthalten. Die HELMA-Gruppe verfüge jedoch über weitere Projekte und Grundstücke mit einem potenziellen Umsatzniveau in Höhe von ca. 1,0 Mrd. EUR. Die sukzessive Überführung dieser Projekte in den Verkauf und in die Bauphase stelle eine umfangreiche Basis für die künftigen Umsätze dar.Im Rahmen des aktualisierten DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten einen neuen fairen Wert von 58,00 EUR je Aktie (bisher: 62,50 EUR) ermittelt. Die Kurszielreduktion resultiere ausschließlich aus der Anhebung des Diskontierungssatzes, als Folge des leicht höheren risikolosen Zinssatzes von nun 1,25% (bisher: 1,00%).