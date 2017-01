Börsenplätze HELMA Eigenheimbau-Aktie:



Kurzprofil HELMA Eigenheimbau AG:



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen. Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (13.01.2017/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baudienstleisters HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E).Wie erwartet habe die HELMA Eigenheimbau AG im vierten Quartal 2016 mit Auftragseingängen in Höhe von 96,3 Mio. EUR einen neuen Quartalsrekordwert erreicht und damit sei die unterjährige temporäre Auftragsschwäche ausgeglichen worden. Auch auf Gesamtjahressicht sei mit einem Auftragsplus in Höhe von 6,5% auf 286,8 Mio. EUR (VJ: 269,4 Mio. EUR) ein neuer Rekordwert markiert worden. Es werde damit zwar im Vergleich zum Auftragswachstum des Vorjahres in Höhe von 39,6% eine rückläufige Wachstumsdynamik ersichtlich, hier gelte es jedoch zu berücksichtigen, dass sich die Aufträge des Geschäftsjahres 2015 auch aufgrund positiver Sondereffekte (Vorzieheffekte, Veräußerung eines großen Wohnimmobilienprojektes) außerordentlich gut entwickelt hätten.Heruntergebrochen auf die einzelnen Geschäftsbereiche werde eine Fortsetzung des dynamischen Wachstumskurses beim Bauträgergeschäft ersichtlich. Besonders getrieben von den guten Verkaufszahlen beim Großprojekt Ostseeresort Olpenitz aber auch von einer weiterhin hohen Nachfrage nach den in den Metropolregionen befindlichen HELMA-Wohnimmobilienprojekten, hätten die Aufträge der Bauträgergesellschaften um 18,7% auf 187,8 Mio. EUR (VJ: 158,2 Mio. EUR) zugelegt.Nachdem bei den Baudienstleistungen in 2015 ein dynamisches Auftragswachstum erzielt worden sei, sei das Auftragsvolumen in 2016 mit 99,0 Mio. EUR (VJ: 111,1 Mio. EUR) um 10,9% niedriger als im Vorjahr ausgefallen. Die Gesellschaft begründe dies auch durch die seit dem 01.01.2016 geltenden höheren Energiestandards bei Neubauten, was aufgrund der damit verbundenen höheren Baukosten zu einem entsprechenden Vorzieheffekt im Vorjahr geführt habe. Zudem habe die späte Bekanntgabe der KfW-Fördermodalitäten zu einer Nachfrageverschiebung geführt.Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben der HELMA Eigenheimbau-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 13.01.2017)