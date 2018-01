Börsenplätze HELMA Eigenheimbau-Aktie:



Xetra-Aktienkurs HELMA Eigenheimbau-Aktie:

40,15 EUR -0,37% (24.01.2018, 15:57)



Tradegate-Aktienkurs HELMA Eigenheimbau-Aktie:

40,15 EUR -1,59% (24.01.2018, 14:28)



ISIN HELMA Eigenheimbau-Aktie:

DE000A0EQ578



WKN HELMA Eigenheimbau-Aktie:

A0EQ57



Ticker-Symbol HELMA Eigenheimbau-Aktie:

H5E



Kurzprofil HELMA Eigenheimbau AG:



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen. Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (24.01.2018/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baudienstleisters HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E), senken aber das Kursziel von 58 auf 53 Euro.Die HELMA Eigenheimbau AG habe mit Veröffentlichung der Vertriebszahlen für das Gesamtjahr 2017 eine Anpassung der Schätzungen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgenommen. Dabei sei der Auftragseingang mit 245,4 Mio. Euro um rund 15% unterhalb des Vorjahresrekordwertes in Höhe von 286,8 Mio. Euro geblieben. Es gelte hierbei zu berücksichtigen, dass in 2017 keine volumenstarken Veräußerungen an institutionelle Investoren erfolgt seien, welche den Wert in 2016 noch positiv beeinflusst hätten. Darüber hinaus habe der Geschäftsbereich Baudienstleistungen (HELMA Eigenheimbau AG) unterhalb der Erwartungen gelegen, wohingegen sich das Bauträgergeschäft (HELMA Wohnungsbau GmbH; HELMA Ferienimmobilien GmbH) erwartungsgemäß positiv entwickelt habe.Auf dieser Grundlage werde sich, gemäß angepasster Guidance, der 2017er Konzern-Umsatz in etwa auf Niveau des Rekordwertes des Vorjahres (2016: 263,8 Mio. Euro) bewegen. Bisher habe die Gesellschaft eine 2017er Umsatzprognose in Höhe von 290 bis 300 Mio. Euro in Aussicht gestellt (bisherige GBC-Prognose: 295,00 Mio. Euro). Während damit die bisherigen Top-Line-Prognosen verfehlt würden, liege das erwartete EBT bzw. Nachsteuerergebnis im Rahmen bzw. nur leicht unterhalb der GBC-Erwartungen. Aufgrund einer über Plan liegenden EBIT-Marge rechne die Gesellschaft mit einem EBT in einem Zielkorridor zwischen 18,5 und 19,5 Mio. Euro (bisherige GBC-Prognose: 18,9 Mio. Euro) und mit einem EPS in einer Bandbreite zwischen 3,19 und 3,36 Euro (bisherige GBC-Prognose: 3,40 Euro).Das Bild niedrigerer Umsätze bei einer gleichzeitigen Verbesserung des Rentabilitätsniveaus solle sich auch in den kommenden Geschäftsjahren fortsetzen. Die steigende Bedeutung des margenstärkeren Bauträgersegments sowie Prozessverbesserungen im volumenstärkeren Geschosswohnungsbau seien wichtige Aspekte der erwarteten Margenverbesserung. Das HELMA-Management habe die bisherige dynamische Umsatzplanung für die Geschäftsjahre 2018 und 2019 zurückgenommen und stattdessen erstmalig die Prognosen auf EBT- sowie auf EPS-Basis ausformuliert. Für 2018 werde ein EPS in Höhe von 3,62 bis 3,88 Euro und für 2019 in Höhe von 4,05 bis 4,49 Euro in Aussicht gestellt. Die Analysten der GBC AG hätten dementsprechend ihre Umsatzprognosen deutlich reduziert, wohingegen sie von einer tendenziellen Rentabilitätsverbesserung ausgehen würden und damit eine vergleichsweise leichte Reduktion der Ergebnisprognosen vorgenommen hätten.Im Rahmen des angepassten DCF-Bewertungsmodells hätten die GBC-Analysten ein neues Kursziel in Höhe von 53 Euro (bisher: 58 Euro) ermittelt. Auf Basis des aktuellen Kursniveaus ergebe sich ein Kurspotenzial in Höhe von ca. 30%.Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Analysten der GBC AG, haben daher in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die HELMA Eigenheimbau-Aktie bekräftigt. (Analyse vom 24.01.2018)