Vor diesem Hintergrund stuft Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, ähnlich wie das Unternehmensmanagement, die Marktreaktion als etwas zu stark ein und hat daher die HELMA Eigenheimbau AG als Insideraktie der Woche ausgewählt. (Analyse vom 26.01.2018)



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen. Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (29.01.2018/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von Aktienanalyst Cosmin Filker von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baudienstleisters HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) unter die Lupe.Zum ersten Mal seit März 2015 seien von den deutschen Insidern (Zeitraum: vier Wochen) weniger Käufe als Verkäufe gemeldet worden, wodurch das GBC-Insiderindikator unterhalb der kritischen Marke von 1,0 Punkte gefallen sei. Nach einer nun schon fast zwei Jahre andauernden Börsenrally scheinen die deutschen Manager zunehmend vorsichtiger zu agieren, so Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG. Der Rückgang des GBC-Insiderindikators sei dabei in erster Linie auf einen deutlichen Rückgang der Kauftransaktionen zurückzuführen, bei einer vergleichsweise soliden Entwicklung bei den gemeldeten Verkaufstransaktionen. Die aktuellen Kursniveaus würden in der breiten Masse nicht mehr als Einstiegskurse wahrgenommen.Der niedrige Indikatorwert könnte aber nur kurzfristig Bestand haben und basiere zudem auf einer insgesamt sehr niedrigen Transaktionsanzahl. Der ausgewertete vierwöchige Zeitraum enthalte dabei die zurückliegenden Feiertage und sei dementsprechend von einer geringen Aktivität der deutschen Insider geprägt und habe somit eine etwas geringere Aussagekraft. Filker lege sein Augenmerk auf die kommenden Auswertungen, die seiner Ansicht nach eine zunehmend höhere Aussagekraft haben dürften.Unter den wenigen Insiderkäufen der vergangenen vier Wochen würden die Insider des Baudienstleisters HELMA Eigenheimbau AG herausstechen. Die Vorstände Karl-Heinz Maerzke und Gerrit Janssen hätten die eigenen Aktienbestände über drei Insidertransaktionen um insgesamt ca. 140 Tausend EUR ausgebaut. Besonders interessant sei der Kaufzeitpunkt im Nachgang einer Anpassung der Guidance für 2017, was eine hohe Kursreaktion ausgelöst habe.Die HELMA Eigenheimbau AG habe dabei mit Veröffentlichung der Vertriebszahlen für das Gesamtjahr 2017 eine Anpassung der Schätzungen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgenommen. Dabei sei der Auftragseingang mit 245,4 Mio. EUR um rund 15% unterhalb des Vorjahresrekordwertes in Höhe von 286,8 Mio. EUR geblieben. Es gelte hierbei zu berücksichtigen, dass in 2017 keine volumenstarken Veräußerungen an institutionelle Investoren erfolgt seien, welche den Wert in 2016 noch positiv beeinflusst hätten. Darüber hinaus habe der Geschäftsbereich Baudienstleistungen (HELMA Eigenheimbau AG) unterhalb der Erwartungen gelegen, wohingegen sich das Bauträgergeschäft (HELMA Wohnungsbau GmbH; HELMA Ferienimmobilien GmbH) erwartungsgemäß positiv entwickelt habe.Das Bild niedrigerer Umsätze bei einer gleichzeitigen Verbesserung des Rentabilitätsniveaus solle sich auch in den kommenden Geschäftsjahren fortsetzen. Die steigende Bedeutung des margenstärkeren Bauträgersegments sowie Prozessverbesserungen im volumenstärkeren Geschosswohnungsbau seien wichtige Aspekte der erwarteten Margenverbesserung. Das HELMA-Management habe die bisherige dynamische Umsatzplanung für die Geschäftsjahre 2018 und 2019 zurückgenommen und stattdessen erstmalig die Prognosen auf EBT- sowie auf EPS-Basis ausformuliert. Für 2018 werde ein EPS in Höhe von 3,62 bis 3,88 EUR und für 2019 in Höhe von 4,05 bis 4,49 EUR in Aussicht gestellt. Der Analyst habe dementsprechend seine Umsatzprognosen deutlich reduziert, wohingegen er von einer tendenziellen Rentabilitätsverbesserung ausgehe.Die aktualisierten Prognosen würden dabei unverändert den Umstand einbeziehen, wonach die Gesellschaft insbesondere im Bereich des margenstärkeren Bauträgergeschäftes über eine Vielzahl von Projekten in nachgefragten Lagen verfüge. Grundsätzlich müssten zur Erreichung der Prognosen auch künftig interessante Bauträgerprojekte gewonnen werden, was der HELMA in den vergangenen Geschäftsjahren gut gelungen sei.Die Anpassung der Prognosen sehe der Analyst daher als nicht zu kritisch an, zumal die Ergebnisprognosen aufgrund der Konzentration auf die Rentabilität der Projekte wie erwartet ausfallen dürften.