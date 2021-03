Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben für die HELMA Eigenheimbau-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 12.03.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil HELMA Eigenheimbau AG:



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen.



Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (12.03.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baudienstleisters HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E).Gemäß vorläufigen Zahlen habe die HELMA Eigenheimbau AG in 2020, trotz pandemiebedingter Belastungen des ersten Halbjahres, ein Umsatzwachstum in Höhe von 4,1% auf 273,99 Mio. EUR (VJ: 263,24 Mio. EUR) erreicht. Nach Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2020 hätten die Analysten noch deutlich niedrigere Umsätze in Höhe von 261,93 Mio. EUR prognostiziert. Die über den Erwartungen liegende Umsatzentwicklung sei einerseits eine Folge der dynamischen Entwicklung im Bereich der Ferienimmobilien.Die höhere Nachfrage nach den HELMA-Ferienimmobilien lasse sich zum Teil mit den pandemiebedingten Einschränkungen erklären. Auf der anderen Seite seien Ferienimmobilienprojekte planmäßig erfolgreich in den Vertrieb gestartet. Neben dem Ferienimmobilienbereich sei es im Segment Baudienstleistungen auch bei Mehrfamilienprojekten zu einer hohen Nachfrage gekommen. Lediglich im Wohnimmobilien-Bauträgergeschäft seien im ersten Halbjahr 2020 pandemiebedingte Einschränkungen spürbar gewesen.Die HELMA habe beim bereinigten EBIT in Höhe von 23,23 Mio. EUR (VJ: 23,49 Mio. EUR) und beim EBT in Höhe von 22,46 Mio. EUR (VJ: 23,59 Mio. EUR) zwar einen jeweils leichten Rückgang ausgewiesen. Dies sei aber in erster Linie auf den Anstieg der Overhead-Kosten, hier insbesondere im Personalbereich, zurückzuführen. In 2020 seien neue Mitarbeiter im Projektbereich eingestellt worden, womit unter anderem die Kapazitäten für das künftige Wachstum erweitert worden seien. Das EBT habe, analog zu den Umsatzerlösen, deutlich oberhalb der Unternehmens-Guidance in Höhe von 14,0 Mio. EUR bis 17,0 Mio. EUR gelegen.Auch in 2020 sei die HELMA in der Lage, neue Grundstücke für die künftigen Projekte im Bauträgerbereich (Wohnungen und Ferienimmobilien) zu erwerben gewesen.Grundsätzlich sei die HELMA nach Erachten der Analysten als ein Gewinner der aktuellen Covid-19-Pandemie zu betrachten. Einerseits würden derzeit gute Marktbedingungen, wie etwa ein Nachfrageüberhang nach Wohnimmobilien, günstige Finanzierungs- und Förderbedingungen etc., vorliegen. Auf der anderen Seite dürften diese von einem stärkeren Wunsch nach großflächigem Wohnungseigentum oder eines steigenden Platzbedarfs vor dem Hintergrund der höheren HomeOffice-Quote verstärkt werden. Im Ferienimmobilienbereich würden zusätzlich zur steigenden Nachfrage während der Covid-19-Pandemie langfristige Umweltaspekte (keine Flugreise notwendig etc.) eine wichtige Rolle spielen.Für 2021 würden die Analysten mit Umsatzerlösen in Höhe von 306,30 Mio. EUR und einem EBT in Höhe von 25,10 Mio. EUR rechnen und sich damit im Rahmen der Unternehmens-Guidance bewegen. Für die kommenden Geschäftsjahre würden sie mit einem Umsatzwachstum in Höhe von über 10% und einem sukzessiven Anstieg der EBT-Marge auf über 10% rechnen und würden auch hier innerhalb der mittelfristigen Planungen der HELMA liegen.Im Rahmen des angepassten DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten ein neues Kursziel in Höhe von 77,25 EUR (bisher: 64,15 EUR) ermittelt. Die deutliche Kurszielerhöhung basiere auf der angehobenen Prognose für das Geschäftsjahr 2022, den erstmaligen Einbezug der 2023er Schätzungen sowie auf eine weitere Reduktion des Diskontierungssatzes.