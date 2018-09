Börsenplätze HELLA-Aktie:



HELLA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) ist ein global aufgestelltes, börsennotiertes Familienunternehmen mit rund 38.000 Beschäftigten an mehr als 125 Standorten in rund 35 Ländern. Der HELLA Konzern ist auf innovative Lichtsysteme und Fahrzeugelektronik spezialisiert und als einer der Technologieführer seit mehr als hundert Jahren ein wichtiger Partner der Automobilindustrie und des Aftermarkets.



Im Special Applications-Segment entwickelt, fertigt und vertreibt HELLA außerdem Produkte für Spezialfahrzeuge. Darüber hinaus arbeitet HELLA mit Industriepartnern zusammen, beispielsweise in Joint-Ventures, und stärkt mit dieser bewährten Netzwerkstrategie das Unternehmensprofil. Fast 7.000 Mitarbeiter sind weltweit im Bereich Forschung und Entwicklung tätig. Konstant hohe Investitionen erhalten die Technologieführerschaft und bauen sie aus. Im Geschäftsjahr 2016/2017 hat HELLA einen Umsatz von 6,6 Milliarden Euro erzielt und gehört darüber hinaus zu den 40 größten Automobilzulieferern. (27.09.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HELLA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Matthias J. Kapfer, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilzulieferers HELLA GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) unter die Lupe.Das Unternehmen verzeichne Zuwächse beim Umsatz und Ergebnis für Q1. Der Umsatz habe währungsbereinigt um 10,3% auf 1,8 Mrd. Euro gesteigert werden können. Das operative Ergebnis (EBIT) sei um 12% auf 140 Mio. Euro gestiegen. HELLA habe auch die EBIT-Marge steigern können, welche mit 7,8% leicht über der des Vorjahres gelegen habe.Die drei Geschäftsbereiche Automotive, Aftermarket sowie Special Applications seien vor allem vom Segment mit Autoteilen getrieben worden. Das umsatzstärkste Segment habe ein Umsatzplus von 11,2% erreicht, die beiden anderen Geschäftsbereiche Aftermarket und Special Applications 6,8% bzw. 0,8%.Der Scheinwerferspezialist sei erneut stärker als der Markt gewachsen, was den Konzern dazu bewogen habe, seine Jahresziele erneut zu bekräftigen. Für das Geschäftsjahr werde ein Anstieg bei Umsatz und bereinigtem EBIT von jeweils 5 bis 10% erwartet.Beim Überschreiten der wichtigen Trend-Linie könnte es für die Hella-Aktie wieder in Richtung 57,00 Euro gehen, so Matthias J. Kapfer von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link