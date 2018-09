XETRA-Aktienkurs HELLA-Aktie:

Kurzprofil HELLA GmbH & Co. KGaA:



HELLA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) ist ein global aufgestelltes, börsennotiertes Familienunternehmen mit rund 38.000 Beschäftigten an mehr als 125 Standorten in rund 35 Ländern. Der HELLA Konzern ist auf innovative Lichtsysteme und Fahrzeugelektronik spezialisiert und als einer der Technologieführer seit mehr als hundert Jahren ein wichtiger Partner der Automobilindustrie und des Aftermarkets.



Im Special Applications-Segment entwickelt, fertigt und vertreibt HELLA außerdem Produkte für Spezialfahrzeuge. Darüber hinaus arbeitet HELLA mit Industriepartnern zusammen, beispielsweise in Joint-Ventures, und stärkt mit dieser bewährten Netzwerkstrategie das Unternehmensprofil. Fast 7.000 Mitarbeiter sind weltweit im Bereich Forschung und Entwicklung tätig. Konstant hohe Investitionen erhalten die Technologieführerschaft und bauen sie aus. Im Geschäftsjahr 2016/2017 hat HELLA einen Umsatz von 6,6 Milliarden Euro erzielt und gehört darüber hinaus zu den 40 größten Automobilzulieferern. (10.09.2018/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - HELLA-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Analyse die Aktie von HELLA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) unter die Lupe.Wie die meisten Autowerte leide auch die HELLA-Aktie derzeit unter dem negativen Börsensentiment, das der Branche entgegengebracht werde. Dabei habe der Zulieferer letzten Monat durchweg erfreuliche Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017/18 vermelden können. Der Umsatz sei um 7,2% auf 7,1 Mrd. Euro geklettert, währungsbereinigt wären es sogar 9,3% gewesen. Praktisch im Gleichschritt sei auch das bereinigte EBIT um 8,8% auf 581 Mio. Euro vorangekommen und das Nettoergebnis sei überproportional um 14% auf 390 Mio. Euro gesteigert worden. Daran sollten auch die Aktionäre teilhaben, deren Dividende ebenfalls um 14% auf 1,05 Euro je Aktie erhöht werde, entsprechend einer anständigen Rendite von gut 2%.Für etwas Enttäuschung am Kapitalmarkt möge gesorgt haben, dass der Vorstand auch für das laufende Jahr wieder "nur" ein Wachstum von Umsatz und bereinigtem EBIT von 5 bis 10% anpeile. Dies würden die Experten jedoch eher als Zeichen relativer Stärke interpretieren, und zwar nicht nur wegen der bislang hohen Prognosesicherheit des Managements. Denn während vielen anderen Unternehmen der Branche die hohen Investitionen in Zukunftsthemen wie autonomes Fahren und Elektromobilität die Gewinne wegfressen würden, würden die Ostwestfalen auf einem profitablen Wachstumspfad bleiben - obwohl sie fast 10% ihres Umsatzes für die Entwicklung neuer Technik ausgeben würden. Diese Robustheit und Visibilität werde mit einem KGV von 12 nur unzureichend honoriert.Perspektivisch bleibt die HELLA-Aktie daher ein aussichtsreiches Investment, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 35 vom 08.09.2018)Börsenplätze HELLA-Aktie: