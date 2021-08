Börsenplätze HELLA-Aktie:



Kurzprofil HELLA GmbH & Co. KGaA:



HELLA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) ist ein börsennotiertes, global aufgestelltes Familienunternehmen mit über 125 Standorten in rund 35 Ländern. Mit einem Umsatz von 5,8 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2019/2020 sowie 36.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zählt HELLA zu den weltweit führenden Automobilzulieferern. Spezialisiert auf innovative Lichtsysteme und Fahrzeugelektronik ist HELLA seit mehr als hundert Jahren ein wichtiger Partner der Automobilindustrie sowie des Aftermarket. Darüber hinaus entwickelt, fertigt und vertreibt HELLA im Segment Special Applications Licht- und Elektronikprodukte für Spezialfahrzeuge. (16.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HELLA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilzulieferers HELLA GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) unter die Lupe.Hella werde vom Konkurrenten Faurecia geschluckt. Der französische Konzern übernehme von der bisherigen Eigentümerfamilie Hueck 60% der Aktien des MDAX-Konzerns für knapp 4 Mrd. Euro, hätten die beiden Unternehmen am Samstagabend mitgeteilt. 3,4 Milliarden Euro davon erhalte die Familie in bar, den Rest in Faurecia-Anteilen. Faurecia unterbreite zudem allen anderen Aktionären des Lippstädter Lichtspezialisten eine Offerte für ihre Anteile i.H.v. 60 Euro und damit etwas unter dem zuletzt gezahlten Preis. Die HELLA-Aktie habe seit Ende April deutlich zugelegt, nachdem die Verkaufspläne der Familie Hueck bekannt geworden seien.Der französische Käufer habe betont, dass HELLA eine wichtige Rolle im zusammengeführten Unternehmen spielen solle. "Lippstadt wird der weltweite Hauptsitz für drei von sechs Geschäftsbereichen", habe es in der Faurecia-Mitteilung geheißen. Hella habe im Geschäftsjahr 2020/21 (31. Mai) rund 6,5 Mrd. Euro umgesetzt. Faurecia sei 2020 auf einen Jahresumsatz von 14,7 Mrd. Euro gekommen. Der Konzern wolle durch den Zukauf die jährlichen Kosten um mehr als 200 Mio. Euro senken.Der fusionierte Hersteller werde in allen Geschäftsbereichen eine kritische Größe erreichen und führende Positionen einnehmen, habe Faurecia mitgeteilt. Das neue Unternehmen werde global der siebtgrößte Automobilzulieferer sein (Top 5 in Europa und jeweils Top 10 in Amerika und Asien) und das Profil mit Blick auf Geschäftsaktivitäten und Kundenzugang erheblich stärken.In den letzten Wochen habe sich ein Übernahme-Deal bei HELLA bereits abgezeichnet. Sowohl die Aktie von HELLA als auch Faurecia befanden würden sich nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs" befinden, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link