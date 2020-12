Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil HELLA GmbH & Co. KGaA:



HELLA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) ist ein global aufgestelltes, börsennotiertes Familienunternehmen mit rund 38.000 Beschäftigten an mehr als 125 Standorten in rund 35 Ländern. Der HELLA Konzern ist auf innovative Lichtsysteme und Fahrzeugelektronik spezialisiert und als einer der Technologieführer seit mehr als hundert Jahren ein wichtiger Partner der Automobilindustrie und des Aftermarkets.



Im Special Applications-Segment entwickelt, fertigt und vertreibt HELLA außerdem Produkte für Spezialfahrzeuge. Darüber hinaus arbeitet HELLA mit Industriepartnern zusammen, beispielsweise in Joint-Ventures, und stärkt mit dieser bewährten Netzwerkstrategie das Unternehmensprofil. Fast 7.000 Mitarbeiter sind weltweit im Bereich Forschung und Entwicklung tätig. Konstant hohe Investitionen erhalten die Technologieführerschaft und bauen sie aus. Im Geschäftsjahr 2016/2017 hat HELLA einen Umsatz von 6,6 Milliarden Euro erzielt und gehört darüber hinaus zu den 40 größten Automobilzulieferern. (08.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HELLA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Automobilzulieferers HELLA GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.HELLA habe nach einem besser als erwartet ausgefallenen zweiten Quartal die Jahresprognose für das bis Ende Mai laufende Geschäftsjahr 2020/21 erhöht. Mit den Zahlen und dem neuen Ausblick habe der Automobilzulieferer auch die Analystenschätzungen übertroffen. Zur Belohnung winke nun ein neues Rekordhoch.HELLA-Vorstand Dr. Rolf Breidenbach setze bei der strategischen Ausrichtung des Konzerns auf Markttrends wie autonomes Fahren und Elektromobilität. Mit Erfolg: Der Automobilzulieferer gehe nun von einem währungs- und portfoliobereinigten Umsatz von rund 6,1 bis 6,6 Milliarden Euro aus. Bislang habe der Konzern 5,6 bis 6,1 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.Die bereinigte operative Marge (EBIT) solle in der Bandbreite von rund 6,0 bis 8,0 Prozent (bisher: 4,0 bis 6,0 Prozent) liegen. Hinzu komme der erwartete Ertrag von in etwa 100 Millionen Euro vor Steuern aus dem im September eingeleiteten Verkauf des Kamerasoftwaregeschäfts an die Softwaresparte von Volkswagen.Im zweiten Quartal sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 4,4 Prozent auf rund 1,8 Milliarden Euro gestiegen. Eine gute Marktentwicklung und Einsparungen hätten die bereinigte EBIT-Marge den Angaben zufolge auf 12,1 Prozent steigen lassen.Die Zahlen hätten über den Erwartungen der Analysten gelegen. Auch beim Ausblick hätten die Experten zuletzt weniger auf dem Zettel. Die Aktie dürfte heute versuchen, die 50-Euro-Marke und den knapp darüber liegenden horizontalen Widerstand nachhaltig zu überwinden. Gelingt der Ausbruch, könnte der Titel im Anschluss Kurs auf die Höchststände aus dem Jahr 2018 nehmen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.12.2020)Mit Material von dpa-AFX