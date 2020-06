Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" ebenso wie im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.



HELLA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) ist ein börsennotiertes, global aufgestelltes Familienunternehmen mit über 125 Standorten in rund 35 Ländern. Mit einem Umsatz von 7,0 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2018/2019 sowie 39.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt HELLA zu den führenden Automobilzulieferern. Spezialisiert auf innovative Lichtsysteme und Fahrzeugelektronik ist HELLA seit mehr als hundert Jahren ein wichtiger Partner der Automobilindustrie sowie des Aftermarket. Darüber hinaus entwickelt, fertigt und vertreibt HELLA im Segment Special Applications Licht- und Elektronikprodukte für Spezialfahrzeuge. (30.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HELLA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilzulieferers HELLA GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) unter die Lupe.Bei HELLA blicke man zuversichtlich in die Zukunft: Vorstand Dr. Rolf Breidenbach setze dank der strategischen Ausrichtung auf Markttrends wie Autonomes Fahren und Elektromobilität auch dynamisches Wachstum. Immer mehr Analysten würden den Daumen heben. Die Aktie befinde sich auf dem Sprung.In den vergangenen Wochen habe es einige überarbeitete Kursziel gegeben. Dieser Trend setze sich fort. Vor wenigen Tagen habe die US-Bank J.P. Morgan das Kursziel nach einer Investorenkonferenz und einem Treffen mit dem Finanzvorstand Bernard Schäferbarthold von 35 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Der Autozulieferer plane aktuell diverse Maßnahmen zur Kostenreduzierung, so Analyst Jose Asumendi. Angesichts der guten Auftragslage sollte sich das Unternehmen schnell wieder erholen und den Markt 2021 überflügeln.Auch Christian Glowa von Hauck & Aufhäuser habe nach einem Austausch mit dem Finanzvorstand seine Kaufempfehlung mit Kursziel von 44 Euro bestätigt. Die zweite Hälfte des laufenden Geschäftsjahres sollte eine deutliche Erholung bringen.Der Optimismus der Analysten spiegle sich aber noch nicht im Kursverlauf wieder. Die Aktie bleibe noch immer in der Seitwärtsrange zwischen 34,22 Euro und 37,90 Euro gefangen. Lägen die Analysten mit ihrer Einschätzung richtig, dürfte sich dies spätestens mit den nächsten Zahlen (14. August) vom Unternehmen ändern. Gut möglich, dass der Startschuss für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends aber schon im Vorfeld falle."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot mit einer Trading-Position auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 30.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link