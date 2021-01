XETRA-Aktienkurs HELLA-Aktie:

Kurzprofil HELLA GmbH & Co. KGaA:



HELLA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) ist ein börsennotiertes, global aufgestelltes Familienunternehmen mit über 125 Standorten in rund 35 Ländern. Mit einem Umsatz von 7,0 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2018/2019 sowie 39.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt HELLA zu den führenden Automobilzulieferern. Spezialisiert auf innovative Lichtsysteme und Fahrzeugelektronik ist HELLA seit mehr als hundert Jahren ein wichtiger Partner der Automobilindustrie sowie des Aftermarket. Darüber hinaus entwickelt, fertigt und vertreibt HELLA im Segment Special Applications Licht- und Elektronikprodukte für Spezialfahrzeuge. (15.01.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HELLA: Gut im Zeitplan - AktienanalyseDer Autozulieferer HELLA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) hat vor Problemen gewarnt, sollten die Corona-Beschränkungen weiter verschärft werden, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung."Ein großflächiger Lockdown wie beispielsweise im Frühjahr in Deutschland könnte unsere Geschäftsentwicklung massiv beeinträchtigen, etwa in Form von Produktionsausfällen oder Störungen in der Lieferkette", habe HELLA-Chef, Rolf Breidenbach, dem Wirtschaftsmagazin "Börse-Online" gesagt. Das Marktumfeld bleibe labil und herausfordernd. "Wir werden wegen der Pandemie weiter auf Sicht fahren." Dennoch beobachte Breidenbach insgesamt weiterhin tendenziell Verbesserungen im Tagesgeschäft. "Aufgrund der Marktentwicklung blicken wir inzwischen deutlich optimistischer auf die kommenden Monate", so der Firmenlenker. Auch mit dem im Frühjahr 2020 eingeleiteten Sparprogramm liege man gut im Zeitplan.Analysten trauen der HELLA-Aktie trotz des herausfordernden Umfelds weitere Kursgewinne zu, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 01/2021)Börsenplätze HELLA-Aktie: