XETRA-Aktienkurs HELLA-Aktie:

37,66 EUR -4,08% (04.06.2020, 11:22)



Tradegate-Aktienkurs HELLA-Aktie:

37,52 EUR -4,77% (04.06.2020, 11:34)



ISIN HELLA-Aktie:

DE000A13SX22



WKN HELLA-Aktie:

A13SX2



Ticker-Symbol HELLA-Aktie:

HLE



Kurzprofil HELLA GmbH & Co. KGaA:



HELLA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) ist ein börsennotiertes, global aufgestelltes Familienunternehmen mit über 125 Standorten in rund 35 Ländern. Mit einem Umsatz von 7,0 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2018/2019 sowie 39.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt HELLA zu den führenden Automobilzulieferern. Spezialisiert auf innovative Lichtsysteme und Fahrzeugelektronik ist HELLA seit mehr als hundert Jahren ein wichtiger Partner der Automobilindustrie sowie des Aftermarket. Darüber hinaus entwickelt, fertigt und vertreibt HELLA im Segment Special Applications Licht- und Elektronikprodukte für Spezialfahrzeuge. (04.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HELLA: Fahrt nach oben aufgenommen - AktienanalyseDer Licht- und Elektronikspezialist HELLA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) hat seine Aktionäre wegen hoher Abschreibungen auf einen dreistelligen Millionenverlust im laufenden Geschäftsjahr 2019/20 eingestimmt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Gründe für die Wertminderung in Höhe von rund 500 Mio. Euro im vierten Geschäftsquartal seien insbesondere ein deutlich reduziertes Marktvolumen im Zuge der Corona-Pandemie sowie die Annahme, dass das weltweite Produktionsvolumen von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen auch mittel- bis langfristig signifikant unter den vor der Krise getroffenen Annahmen und Markterwartungen liege. Dies dürfte zu einer geringeren Auslastung des globalen Netzwerks führen, habe es geheißen. Wegen des Nettoverlustes werde HELLA für das laufende Geschäftsjahr auch keine Dividende zahlen, habe der Konzern erklärt. Für 2018/19 habe das MDAX-Unternehmen einschließlich einer Sonderdividende 3,35 Euro je Anteilschein springen lassen. Eigentlich keine guten Nachrichten. Die Börse habe dennoch gelassen reagiert.Die HELLA-Aktie hat zuletzt kräftig Gas gegeben - und das muss nicht das Ende der Fahnenstange sein, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 22/2020)Börsenplätze HELLA-Aktie: