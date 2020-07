XETRA-Aktienkurs HELLA-Aktie:

41,36 EUR +6,16% (23.07.2020, 13:38)



ISIN HELLA-Aktie:

DE000A13SX22



WKN HELLA-Aktie:

A13SX2



Ticker-Symbol HELLA-Aktie:

HLE



Kurzprofil HELLA GmbH & Co. KGaA:



HELLA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) ist ein börsennotiertes, global aufgestelltes Familienunternehmen mit über 125 Standorten in rund 35 Ländern. Mit einem Umsatz von 7,0 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2018/2019 sowie 39.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt HELLA zu den führenden Automobilzulieferern. Spezialisiert auf innovative Lichtsysteme und Fahrzeugelektronik ist HELLA seit mehr als hundert Jahren ein wichtiger Partner der Automobilindustrie sowie des Aftermarket. Darüber hinaus entwickelt, fertigt und vertreibt HELLA im Segment Special Applications Licht- und Elektronikprodukte für Spezialfahrzeuge. (23.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HELLA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilzulieferers HELLA GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) unter die Lupe.Für europäische Autozulieferer sei es an der "Zeit zu glänzen", würden die Analysten der Citigroup sagen. Es kämen eine Reihe positiver Faktoren zusammen, die für einen Einstieg sprechen würden. Zu den Favoriten der US-Banker gehöre u.a. der Lichttechnikspezialist HELLA, der auf "Kaufen" hochgestuft worden sei. Die HELLA-Aktie sei auch unter charttechnischen Gesichtspunkten sehr spannend. Mit einem Sprung über 40 Euro würde die HELLA-Aktie eine mehrwöchige Seitwärtsbewegung nach oben auflösen und ein starkes Kaufsignal generieren. Im Anschluss dürfte der Wert das Gap bei ca. 42 Euro sehr schnell schließen. Auf Sicht der nächsten Wochen sei ein Bereich um 45 Euro möglich, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.07.2020)