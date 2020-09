XETRA-Aktienkurs HELLA-Aktie:

Kurzprofil HELLA GmbH & Co. KGaA:



HELLA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) ist ein global aufgestelltes, börsennotiertes Familienunternehmen mit rund 38.000 Beschäftigten an mehr als 125 Standorten in rund 35 Ländern. Der HELLA Konzern ist auf innovative Lichtsysteme und Fahrzeugelektronik spezialisiert und als einer der Technologieführer seit mehr als hundert Jahren ein wichtiger Partner der Automobilindustrie und des Aftermarkets.



Im Special Applications-Segment entwickelt, fertigt und vertreibt HELLA außerdem Produkte für Spezialfahrzeuge. Darüber hinaus arbeitet HELLA mit Industriepartnern zusammen, beispielsweise in Joint-Ventures, und stärkt mit dieser bewährten Netzwerkstrategie das Unternehmensprofil. Fast 7.000 Mitarbeiter sind weltweit im Bereich Forschung und Entwicklung tätig. Konstant hohe Investitionen erhalten die Technologieführerschaft und bauen sie aus. Im Geschäftsjahr 2016/2017 hat HELLA einen Umsatz von 6,6 Milliarden Euro erzielt und gehört darüber hinaus zu den 40 größten Automobilzulieferern. (17.09.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HELLA: Aussicht auf Besserung - AktienanalyseDer Licht- und Elektronikspezialist HELLA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) ist wegen hoher Abschreibungen infolge der Corona-Krise und der anhaltenden Marktschwäche im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 tief in die roten Zahlen gefahren, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Wie der Konzern mitgeteilt habe, habe unter dem Strich ein Fehlbetrag von 431 Mio. Euro gestanden. Ein Jahr zuvor habe das Unternehmen noch einen Überschuss von 630 Mio. Euro erwirtschaftet. Der Umsatz sei währungs- und portfoliobereinigt um rund 14 Prozent auf 5,8 Mrd. Euro abgesackt. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern sei um rund 60 Prozent auf 233 Mio. Euro eingebrochen.Die Aktie stehe bei Anlegern dennoch hoch im Kurs. Mut würden vor allem die Aussagen zum laufenden Jahr machen. Zwar sei die Unsicherheit weiter hoch - sowohl mit Blick auf die allgemeine Branchenentwicklung als auch die Entwicklung der Covid-19-Pandemie, so Konzernchef Rolf Breidenbach. "Aufgrund unseres Geschäftsmodells sowie unseres bewährten Kostenkontrollansatzes haben wir gute Voraussetzungen, uns auch unter diesen anspruchs-vollen Marktbedingungen erfolgreich weiterzuentwickeln."Der Manager habe daher seine kürzlich abgegebene Prognose für das seit Juni laufende Geschäftsjahr 2020/2021 bekräftigt, wonach der Umsatz 5,6 bis 6,1 Mrd. Euro erreichen und die bereinigte EBIT-Marge zwischen 4,0 und 6,0 Prozent landen solle (Vorjahr: 4,0 Prozent). Ebenfalls gut angekommen sei, dass HELLA trotz der schwierigen Bedingungen einen positiven bereinigten freien Barmittelzufluss (Free Cashflow) aus betrieblicher Tätigkeit habe erzielen können. Er habe bei 227 Mio. Euro und damit nur etwas unter dem Vorjahreswert gelegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze HELLA-Aktie: