XETRA-Aktienkurs HELLA-Aktie:

49,26 EUR -1,87% (23.07.2018, 15:40)



Tradegate-Aktienkurs HELLA-Aktie:

49,32 EUR -1,95% (23.07.2018, 15:08)



ISIN HELLA-Aktie:

DE000A13SX22



WKN HELLA-Aktie:

A13SX2



Ticker-Symbol HELLA-Aktie:

HLE



Kurzprofil HELLA GmbH & Co. KGaA:



HELLA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) ist ein global aufgestelltes, börsennotiertes Familienunternehmen mit rund 38.000 Beschäftigten an mehr als 125 Standorten in rund 35 Ländern. Der HELLA Konzern ist auf innovative Lichtsysteme und Fahrzeugelektronik spezialisiert und als einer der Technologieführer seit mehr als hundert Jahren ein wichtiger Partner der Automobilindustrie und des Aftermarkets.



Im Special Applications-Segment entwickelt, fertigt und vertreibt HELLA außerdem Produkte für Spezialfahrzeuge. Darüber hinaus arbeitet HELLA mit Industriepartnern zusammen, beispielsweise in Joint-Ventures, und stärkt mit dieser bewährten Netzwerkstrategie das Unternehmensprofil. Fast 7.000 Mitarbeiter sind weltweit im Bereich Forschung und Entwicklung tätig. Konstant hohe Investitionen erhalten die Technologieführerschaft und bauen sie aus. Im Geschäftsjahr 2016/2017 hat HELLA einen Umsatz von 6,6 Milliarden Euro erzielt und gehört darüber hinaus zu den 40 größten Automobilzulieferern. (23.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - HELLA-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Analyse die Aktie von HELLA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) unter die Lupe.Während viele Zulieferer derzeit unter Nachfragerückgängen seitens der problemgeschüttelten Automobilhersteller leiden würden, stehe HELLA weiter voll im Saft. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/18 hätten die Ostwestfalen ihren Umsatz um 7,2% auf 7,1 Mrd. Euro steigern können, währungsbereinigt habe das Plus sogar bei 9,3% und damit am oberen Ende der eigenen Prognosespanne gelegen. Noch etwas kräftiger habe die Ertragsseite zugelegt, das EBIT sei um 13,2% auf 574 Mio. Euro vorangekommen, bereinigt um Sondereinflüsse seien es immer noch 8,8% gewesen.Für das laufende Jahr habe der Vorstand zwar noch keinen konkreten Ausblick gegeben, habe sich angesichts der konsequenten Ausrichtung auf die Zukunftsthemen Autonomes Fahren, Elektrifizierung und Digitalisierung aber optimistisch gezeigt, zumal diese Segmente im zweiten Halbjahr durch gezielte Zukäufe weiter verstärkt werden sollten. Getrennt habe sich der MDAX-Titel hingegen von seinem weniger rentablen Großhandelsgeschäft in Polen und Dänemark, das für ordentliche 395 Mio. Euro zuzüglich einer cashflow-abhängigen Prämie an den schwedischen Konzern Mekonomen verkauft worden sei.Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" raten bei der HELLA-Aktie investiert zu bleiben. (Ausgabe 28 vom 21.07.2018)Börsenplätze HELLA-Aktie: