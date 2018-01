ISIN HELLA-Aktie:

DE000A13SX22



WKN HELLA-Aktie: A13SX2

A13SX2



Ticker-Symbol HELLA-Aktie: HLE

HLE



Kurzprofil HELLA GmbH & Co. KGaA:



HELLA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) ist ein global aufgestelltes, börsennotiertes Familienunternehmen mit rund 38.000 Beschäftigten an mehr als 125 Standorten in rund 35 Ländern. Der HELLA Konzern ist auf innovative Lichtsysteme und Fahrzeugelektronik spezialisiert und als einer der Technologieführer seit mehr als hundert Jahren ein wichtiger Partner der Automobilindustrie und des Aftermarkets.



Im Special Applications-Segment entwickelt, fertigt und vertreibt HELLA außerdem Produkte für Spezialfahrzeuge. Darüber hinaus arbeitet HELLA mit Industriepartnern zusammen, beispielsweise in Joint-Ventures, und stärkt mit dieser bewährten Netzwerkstrategie das Unternehmensprofil. Fast 7.000 Mitarbeiter sind weltweit im Bereich Forschung und Entwicklung tätig. Konstant hohe Investitionen erhalten die Technologieführerschaft und bauen sie aus. Im Geschäftsjahr 2016/2017 hat HELLA einen Umsatz von 6,6 Milliarden Euro erzielt und gehört darüber hinaus zu den 40 größten Automobilzulieferern. (12.01.2018/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HELLA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Matthias J. Kapfer, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilzulieferers HELLA KGaA Hueck & Co. (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) unter die Lupe.Der Lippstädter Scheinwerfer-Spezialist stehe nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen im Fokus. Zahlreiche Analysten hätten ihre Kursziele für die HELLA-Aktie erhöhtund würden bestätigen: HELLA sei besser aufgestellt als anderer Autozulieferer, um vom noch jungen Trend in Richtung Elektromobilität überproportional zu profitieren. Begleitet von weiteren Analystenstimmen und einem anhaltenden positiven Newsflow sollte die HELLA-Aktie ihren aktuellen Aufwärtstrend fortsetzten. Das nächste Ziel warte bei 60 Euro, so Matthias J. Kapfer, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.01.2018)Börsenplätze HELLA-Aktie:56,90 EUR +0,71% (12.01.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs HELLA-Aktie:57,00 EUR +1,24% (12.01.2018, 17:51)