Börsenplätze HAEMATO-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HAEMATO-Aktie:

23,70 EUR -2,07% (27.09.2021, 11:04)



Xetra-Aktienkurs HAEMATO-Aktie:

23,50 EUR -2,89% (27.09.2021, 09:58)



ISIN HAEMATO-Aktie:

DE000A289VV1



WKN HAEMATO-Aktie:

A289VV



Ticker Symbol HAEMATO-Aktie:

HAEK



Kurzprofil HAEMATO AG:



Die HAEMATO AG (ISIN: DE000A289VV1, WKN: A289VV, Ticker-Symbol: HAEK), 1993 gegründet, ist ein börsennotiertes pharmazeutisches Unternehmen. Die Gesellschaft ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Entry Standard (Open Market) notiert und hat ihre Geschäftsadresse in Schönefeld.



Der Fokus der Geschäftsaktivitäten liegt auf den Wachstumsmärkten patentfreier und patentgeschützter Arzneimittel. Schwerpunkte bilden Therapien bei Krebs, HIV und anderen chronischen Krankheiten. (27.09.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - HAEMATO-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Analyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der HAEMATO-Aktie (ISIN: DE000A289VV1, WKN: A289VV, Ticker-Symbol: HAEK).Im ersten Halbjahr 2021 habe die HAEMATO AG einen starken Anstieg der Umsatzerlöse in Höhe von 30,8% auf 151,53 Mio. EUR (VJ: 115,81 Mio. EUR) erreicht. Das EBIT habe dabei auf 7,23 Mio. EUR (VJ: 1,23 Mio. EUR) sichtbar zugelegt und die dazugehörige EBIT-Marge habe sich auf 4,8% (VJ: 1,1%) erhöht. Dabei handle es sich jeweils um neue Halbjahres-Rekordwerte.Für das Gesamtjahr 2021 würden nun Umsatzerlöse zwischen 280 bis 300 Mio. EUR (bisher: 260 bis 290 Mio. EUR) und ein EBIT in Höhe von 9 bis 11 Mio. EUR (bisher: 7 bis 9 Mio. EUR) in Aussicht gestellt. Filker gehe davon aus, dass die Prognoseanhebung insbesondere der guten Entwicklung der Tochtergesellschaft M1 Aesthetics geschuldet sei. Dies decke sich auch mit der Management-Aussage, in der die erwartete Steigerung des EBIT mit der Konzentration auf margenstärkere Bereiche, insbesondere mit dem Ausbau des Produktbereiches "Lifestyle und Ästhetik", begründet werde.Bislang habe Filker in seinen Prognosen zusätzlich dazu Umsätze im Diagnostikbereich in Höhe von 45 Mio. EUR einbezogen und habe mit seiner bisherigen Umsatzschätzung für 2021 in Höhe von 315,82 Mio. EUR über der bisherigen Guidance gelegen. Da aber in diesem Segment mit dem mittlerweile aufgegebenen Vertrieb der Corona-Schnelltests lediglich rund 25 Mio. EUR erwirtschaftet würden, reduziere der Analyst seine Umsatzprognosen um ca. 20 Mio. EUR. Mit der folglich aktualisierten Umsatzschätzung für 2021 in Höhe von 296,00 Mio. EUR liege der Analyst im Rahmen der Guidance-Bandbreite.Für die Prognosen der kommenden Geschäftsjahre, die ohnehin den Sondereffekt aus dem Vertrieb der Corona-Schnelltests nicht enthalten hätten, habe Filker keine Anpassungen vorgenommen. Der Wegfall der Test-Umsätze sollte neben der Fortsetzung der positiven Entwicklung im Handelsgeschäft insbesondere durch die Entwicklung der Eigenmarken im Bereich der "Ästhetischen Medizin" aufgefangen werden. Filker gehe davon aus, dass mit dem Anlaufen des Eigenmarkengeschäftes mit Spezialprodukten für den Bereich der Schönheitsmedizin zusätzliches Umsatzpotenzial gehoben werden könne. Erwähnenswert sei zudem das spürbar höhere Rentabilitätsniveau der erworbenen Gesellschaft, was insgesamt zu einem sichtbaren Margenanstieg führen dürfte. Zudem sollte im angestammten Spezialpharmazeutika-Handelssegment die Konzentration auf margenstärkere Produkte wie etwa Biosimilars oder Biopharmazeutika ebenfalls einen positiven Margeneffekt haben.Unter Berücksichtigung der reduzierten Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2021 hat Cosmin Filker, Analyst der GBC AG, im DCF-Bewertungsmodell ein neues Kursziel in Höhe von 50,10 EUR (bisher: 52,50 EUR) ermittelt. Er vergebe weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 24.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link