Die deutlich höhere EBIT-Marge der M1 Aesthetics GmbH, die bereits vor Anlaufen des Eigenmarkengeschäftes bei über 13% (Prognose 2020e) gelegen habe, sollte durch das Eigenmarkengeschäft weiter gesteigert werden und damit insgesamt das Rentabilitätsniveau der HAEMATO AG nachhaltig deutlich anheben. Zusätzlich dazu würden die Analysten bei den Corona-Tests eine EBIT-Marge in Höhe 33% unterstellen, was zu einem sichtbaren Margensprung auf insgesamt 7,2% in 2021 führen dürfte. Ab dem kommenden Geschäftsjahr 2022 sollte sich die EBIT-Marge der HAEMATO AG nach Erachten der Analysten wieder auf ein nachhaltig erreichbares Niveau von ca. 4,5% einpendeln.



Zur Finanzierung des Eigenmarkengeschäftes habe die HAEMATO AG Ende März 2021 eine Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Mit der Ausgabe von 0,47 Mio. neuen Aktien zu einem Preis von 31,00 EUR je Aktie sei ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 14,7 Mio. EUR erzielt worden. Dies hätten die Analysten in ihrem DCF-Bewertungsmodell berücksichtigt. Ebenfalls berücksichtigt sei die für den Erwerb der M1 Aesthetics GmbH erfolgte Sachkapitalerhöhung, für die insgesamt 2,47 Mio. neue Aktien ausgegeben worden seien. Die aktuelle Aktienzahl der HAEMATO AG belaufe sich auf 5,23 Mio.



Im Rahmen seines DCF-Bewertungsmodells haben Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, ein Kursziel in Höhe von 51,30 EUR (bisher: 49,00 EUR) ermittelt. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau in Höhe von 26,80 EUR würden sie weiterhin das Rating "kaufen" vergeben.



Hinweis: Aufgrund der hohen Dynamik im Bereich der Corona-Test würden die Analysten die Meldungen der Gesellschaft in den nächsten Monaten regelmäßig beobachten und ihre Prognose und Bewertungsmodell anpassen, sobald eine bessere Sichtbarkeit herrsche. (Analyse vom 23.04.2021)



Die HAEMATO AG (ISIN: DE000A289VV1, WKN: A289VV, Ticker-Symbol: HAEK), 1993 gegründet, ist ein börsennotiertes pharmazeutisches Unternehmen. Die Gesellschaft ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Entry Standard (Open Market) notiert und hat ihre Geschäftsadresse in Schönefeld.



Der Fokus der Geschäftsaktivitäten liegt auf den Wachstumsmärkten patentfreier und patentgeschützter Arzneimittel. Schwerpunkte bilden Therapien bei Krebs, HIV und anderen chronischen Krankheiten. (23.04.2021/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - HAEMATO-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der HAEMATO-Aktie (ISIN: DE000A289VV1, WKN: A289VV, Ticker-Symbol: HAEK).In den vergangenen Monaten sei der Newsflow der HAEMATO AG von einer Reihe relevanter Meldungen geprägt gewesen. Nachdem die Gesellschaft seit Juli 2020 Teil des M1 Konzerns sei, sei im Dezember 2020 die M1 Aesthetics GmbH in die HAEMATO AG eingebracht und damit die im Sommer begonnene Neustrukturierung fortgesetzt worden. Bei der M1 Aesthetics GmbH handle es sich um eine M1-Tochtergesellschaft, die den Einkauf und die Logistik von Arzneimitteln und Medizinprodukten aus dem Schönheitsbereich (ästhetische Chirurgie und kosmetische Dermatologie) abdecke.Gemäß Ad hoc-Mitteilung habe die M1 Aesthetics GmbH in 2019 Umsatzerlöse in Höhe von rund 51 Mio. EUR und ein EBIT in Höhe von etwa 7 Mio. EUR erwirtschaftet. Im Zuge der Corona-Krise werde für das Jahr 2020 mit Umsätzen in Höhe von rund 30 Mio. EUR und einem EBIT in Höhe von ca. 4 Mio. EUR gerechnet. Hiervon ausgehend dürfte die neue HAEMATO-Tochtergesellschaft in den kommenden Geschäftsjahren eine hohe Wachstumsdynamik aufweisen. Insbesondere die Forcierung des Geschäftes mit den Eigenmarken, welches Produkte der medizinischen Kosmetik, Spezialpflege sowie Nahrungsergänzungsmittel umfasse, sollte ein wichtiger Treiber hierfür sein. Neben dem Online-Vertrieb sollten lokale Distributoren sowie das umfangreiche Apothekennetzwerk der HAEMATO AG genutzt werden, woraus sich ein wichtiger Synergieeffekt aus der Zusammenführung der beiden Gesellschaften erschließe. Insgesamt würden die Analysten in diesem Bereich von einer hohen jährlichen Umsatzwachstumsrate von über 20% ausgehen und eine EBIT-Marge in Höhe von 20% als realistisch ansehen.Der Erwerb der M1 Aesthetics GmbH sei im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung durch die Ausgabe von 2,47 Mio. neuen Aktien zu 23,55 EUR je Aktie umgesetzt worden. Der Gesamtkaufpreis in Höhe von 58,10 Mio. EUR entspreche dem im Rahmen eines Gutachtens ermittelten Unternehmenswert der M1 Aesthetics GmbH in Höhe von rund 58 Mio. EUR.Per 23.03.2021 habe das HAEMATO-Management über die Sonderzulassung für einen Covid-19-Laientest berichtet. Nach der BfArM-Zulassung dürfe die HAEMATO AG den "Wondfo 2019-nCoV Antigen Test (Lateral-Flow-Methode) Selbsttest" an Apotheker, Großhändler und öffentliche Einrichtungen zur Verfügung stellen. Mit den ersten Auslieferungen solle bereits Ende März 2021 begonnen worden sein.Die HAEMATO AG habe im Rahmen der Veröffentlichung der vorläufigen 2020er Zahlen hieraus ein zusätzliches Umsatzvolumen in Höhe von mindestens 25 - 30 Mio. EUR in Aussicht gestellt. In dieser Prognose sei nach Ansicht der Analysten lediglich die aktuell bestätigte Lieferung von ca. 15 Mio. Tests enthalten und sei daher als sehr konservativ einzustufen. Trotz steigender Impfzahlen dürfte die Anzahl der in Deutschland benötigten Schnelltests gemäß der Einschätzung der Analysten weiterhin hoch bleiben, so dass von einem deutlich höheren Absatz auszugehen sei. Selbst ihre jetzt vorsichtig gestaltete Prognose, die von einem Umsatzpotenzial von 45 Mio. EUR ausgehe, könnte aufgrund der hohen Marktnachfrage schnell übertroffen werden. Deshalb würden die Analysten jetzt die Ordereingänge monatlich beobachten und anlassbezogen ihre Schätzungen dann entsprechend adjustieren. Aus dem von ihnen jetzt zunächst einkalkulierten zusätzlichen Umsatzpotenzial in Höhe von 45 Mio. EUR sollte ein EBIT in Höhe von 15 Mio. EUR möglich sein. Da die aktuelle Situation schnellen Änderungen unterliege, könnten die Analysten aktuell für das kommende Geschäftsjahr noch keine Verkaufszahlen verlässlich prognostizieren, weswegen sie konservativ zunächst noch keine zusätzlichen Umsatz- und Ergebnispotenziale annehmen würden.Zum 21.04.2021 habe die HAEMATO AG die vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. Mit Umsatzerlösen in Höhe von 238,30 Mio. EUR (VJ: 197,83 Mio. EUR) und damit einem Umsatzwachstum in Höhe von 20,5% sei der Gesellschaft die Rückkehr zum Wachstumskurs gelungen. In seinen bisherigen Umsatzprognosen hätten die Analysten Umsatzerlöse in Höhe von 217,92 Mio. EUR geschätzt.Sowohl das EBITDA in Höhe von 3,3 Mio. EUR (VJ: 1,90 Mio. EUR) als auch das EBIT in Höhe von 1,6 Mio. EUR (VJ: -0,02 Mio. EUR) hätten deutlich über dem Vorjahreswert gelegen. Das Nachsteuerergebnis sei hingegen von nicht liquiditätswirksamen Kursverlusten der gehaltenen Unternehmensbeteiligungen negativ beeinträchtigt gewesen und habe mit -4,8 Mio. EUR (VJ: -1,17 Mio. EUR) noch im negativen Bereich gelegen. Ohne Sondereffekte hätte die Gesellschaft jedoch ein positives Nachsteuerergebnis in Höhe von 0,6 Mio. EUR ausgewiesen. Bei den Beteiligungen handle es sich in erster Linie um gehaltene Aktien der M1 Kliniken AG.Aufgrund der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden Schließung von Behandlungszentren habe sich die M1-Aktie in 2020 um ca. -35% rückläufig entwickelt. Ein Teil dieses Kursverlustes sei jedoch mittlerweile wieder aufgeholt worden (+18% gegenüber 31.12.2020) und könnte im laufenden Geschäftsjahr 2021 das Finanzergebnis positiv beeinflussen.Zusammen mit der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen habe das HAEMATO-Management einen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2021 gegeben. Es werde dabei mit einem Umsatzwachstum in Höhe auf 260 bis 290 Mio. EUR und einer Verbesserung des EBIT auf 7 bis 9 Mio. EUR gerechnet. Neben der Fortsetzung der positiven Entwicklung im Handelsgeschäft sollte insbesondere die Entwicklung der Eigenmarken im Bereich der "Ästhetischen Medizin" dazu beitragen. Die Analysten würden davon ausgehen, dass mit dem Anlaufen des Eigenmarkengeschäftes mit Spezialprodukten für den Bereich der Schönheitsmedizin zusätzliches Umsatzpotenzial gehoben werden könne. Erwähnenswert sei zudem das spürbar höhere Rentabilitätsniveau der erworbenen Gesellschaft, was insgesamt zu einem sichtbaren Margenanstieg führen dürfte.Jedoch seien die möglichen Potenziale aus dem Vertrieb der Corona-Schnelltests noch nicht in der Unternehmensguidance enthalten. Da die Analysten, wie dargestellt, zunächst konservativ von zusätzlichen Umsätzen in Höhe von 45 Mio. EUR ausgehen würden, würden sie für das laufende Geschäftsjahr mit Umsatzerlösen in Höhe von 315,82 Mio. EUR rechnen, was als eine konservative Annahme einzustufen sei. Auch wenn noch im kommenden Geschäftsjahr 2022 möglicherweise weiter eine Nachfrage nach Corona-Tests vorherrschen könnte, hätten die Analysten hier konservativ zunächst noch keine zusätzlichen Umsatzpotenziale einkalkuliert.