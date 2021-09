Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



25,70 EUR +0,78% (08.09.2021, 11:17)



25,40 EUR -0,78% (08.09.2021, 11:42)



DE000A289VV1



A289VV



HAEK



Die HAEMATO AG (ISIN: DE000A289VV1, WKN: A289VV, Ticker-Symbol: HAEK), 1993 gegründet, ist ein börsennotiertes pharmazeutisches Unternehmen. Die Gesellschaft ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Entry Standard (Open Market) notiert und hat ihre Geschäftsadresse in Schönefeld.



Der Fokus der Geschäftsaktivitäten liegt auf den Wachstumsmärkten patentfreier und patentgeschützter Arzneimittel. Schwerpunkte bilden Therapien bei Krebs, HIV und anderen chronischen Krankheiten. (08.09.2021/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - HAEMATO-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der HAEMATO-Aktie (ISIN: DE000A289VV1, WKN: A289VV, Ticker-Symbol: HAEK).Im ersten Halbjahr 2021 habe die HAEMATO AG einen starken Anstieg der Umsatzerlöse in Höhe von 30,8% auf 151,53 Mio. Euro (VJ: 115,81 Mio. Euro) erreicht. Der Vergleich zur Vorjahresperiode sei allerdings nur eingeschränkt aussagekräftig, da mit dem Erwerb der M1 Aesthetics GmbH, die seit dem 01.01.2021 vollkonsolidiert sei, eine deutliche anorganische Ausweitung der Geschäftstätigkeit erreicht worden sei. Produktseitig habe dieser Erwerb zu einer Ausweitung um den Bereich "Ästhetische Medizin" geführt, womit insbesondere die Entwicklung und der Handel von Produkten der ästhetischen Chirurgie und der kosmetischen Dermatologie gemeint sei. Der anorganische Umsatzbeitrag, den die Analysten aus den Halbjahreszahlen der Muttergesellschaft M1 Kliniken AG abgelesen hätten, dürfte sich auf etwa 17,8 Mio. Euro belaufen haben. Damit betrage das organische Wachstum 13,3%.Bereits zum 31.12.2020 sei die M1 Aesthetics als kurzfristiger Vermögenswert auf der Aktivseite sowie die für den Erwerb der neuen Tochtergesellschaft durchgeführte Sachkapitalerhöhung auf der Passivseite erfasst gewesen, was zu einer Bilanzverlängerung geführt habe. Zum 30.06.2021 habe lediglich im Zuge der Vermögens-Allokation eine Aufteilung auf die einzelnen Bilanzpositionen stattgefunden. Dies habe beispielsweise einen starken Anstieg des operativen Anlagevermögens auf 93,39 Mio. Euro (31.12.2020: 40,08 Mio. Euro) nach sich gezogen. Erst Ende 2021 dürfte bekannt sein, welcher Teil davon dem Goodwill und welcher Teil dem immateriellen Vermögen zugeordnet worden sei.Dass trotzdem eine Bilanzverlängerung auf 187,50 Mio. Euro (VJ: 169,06 Mio. Euro) ausgewiesen werde, sei auf der Passivseite auf den starken Anstieg des Eigenkapitals auf 147,99 Mio. Euro (30.12.2020: 125,48 Mio. Euro) zurückzuführen. Neben dem positiven Halbjahresergebnis in Höhe von 7,04 Mio. Euro habe die Gesellschaft eine Kapitalerhöhung in Höhe von netto 14,49 Mio. Euro erfolgreich durchgeführt. Auf der Aktivseite habe die Kapitalerhöhung zu einem Anstieg der liquiden Mittel auf 12,77 Mio. Euro (31.12.2020: 7,54 Mio. Euro) geführt.Die liquiden Mittel hätten sich dabei trotz der Rückführung von Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 4,93 Mio. Euro erhöht. Eigentlich hätten die liquiden Mittel vor allem vor dem Hintergrund der positiven operativen Entwicklung noch stärker ansteigen sollen, dem habe jedoch ein deutlicher Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenübergestanden, sodass der operative Cashflow mit -0,55 Mio. Euro (VJ: 3,98 Mio. Euro) negativ ausgefallen seien. Zum Bilanzstichtag seien Forderungen in Höhe von 15,53 Mio. Euro vereinnahmt worden, die jedoch erst am 01.07.21 liquiditätswirksam gewesen seien.Für die Prognosen der kommenden Geschäftsjahre, die ohnehin den Sondereffekt aus dem Vertrieb der Corona-Schnelltests nicht enthalten hätten, hätten die Analysten keine Anpassungen vorgenommen. Der Wegfall der Test-Umsätze sollte neben der Fortsetzung der positiven Entwicklung im Handelsgeschäft insbesondere durch die Entwicklung der Eigenmarken im Bereich der "Ästhetischen Medizin" aufgefangen werden. Die Analysten würden davon ausgehen, dass mit dem Anlaufen des Eigenmarkengeschäftes mit Spezialprodukten für den Bereich der Schönheitsmedizin zusätzliches Umsatzpotenzial gehoben werden könne. Erwähnenswert sei zudem das spürbar höhere Rentabilitätsniveau der erworbenen Gesellschaft, was insgesamt zu einem sichtbaren Margenanstieg führen dürfte. Zudem sollte im angestammten Spezialpharmazeutika-Handelssegment die Konzentration auf margenstärkere Produkte wie etwa Biosimilars oder Biopharmazeutika ebenfalls einen positiven Margeneffekt haben.Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, vergeben weiterhin das Rating "kaufen" für die HAEMATO-Aktie. Das Kursziel werde von 52,50 auf 50,10 Euro gesenkt. (Analyse vom 08.09.2021)