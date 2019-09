Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil HAEMATO AG:



Die HAEMATO AG (ISIN: DE0006190705, WKN: 619070, Ticker-Symbol: HAE), 1993 gegründet, ist ein börsennotiertes pharmazeutisches Unternehmen. Die Gesellschaft ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Entry Standard (Open Market) notiert und hat ihre Geschäftsadresse in Schönefeld.



Der Fokus der Geschäftsaktivitäten liegt auf den Wachstumsmärkten patentfreier und patentgeschützter Arzneimittel. Schwerpunkte bilden Therapien bei Krebs, HIV und anderen chronischen Krankheiten. (04.09.2019/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - HAEMATO-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der HAEMATO-Aktie (ISIN: DE0006190705, WKN: 619070, Ticker-Symbol: HAE), senken aber das Kursziel von 6,15 auf 6 Euro.Im ersten Halbjahr 2019 habe die HAEMATO AG einen erheblichen Rückgang der Umsatzerlöse in Höhe von 34,6% auf 94,01 Mio. Euro (VJ: 143,75 Mio. Euro) hinnehmen müssen. Gemäß Unternehmensangaben seien hierfür mehrere Faktoren ausschlaggebend gewesen. Einerseits habe die Gesellschaft bereits im vergangenen Geschäftsjahr eine Reihe margenschwacher Produkte aus dem Produktportfolio bereinigt, wodurch bereits im vierten Quartal 2018 eine deutliche Absenkung des Umsatzniveaus erfolgt sei. Insgesamt dürfte es sich hier um den Wegfall eines jährlichen Umsatzvolumens in Höhe von 20 Mio. Euro handeln. Darüber hinaus sei es zu Beginn des laufenden Geschäftsjahres 2019 zu außerordentlichen Belastungen im Zusammenhang mit der Einführung der EU-Fälschungsschutzrichtlinie gekommen. Gemäß Unternehmensangaben habe es bei der datenbankgestützten Echtheitsprüfung bei den nationalen und europäischen IT-Dienstleistern Kommunikationsprobleme gegeben, was zu deutlichen Umsatzverzögerungen geführt habe.Die HAEMATO AG verfüge weiterhin über sehr solide Bilanzrelationen, wobei hier die Eigenkapitalquote in Höhe von 63,6% (31.12.18: 65,0%) heraussteche. Auch bereinigt um Goodwill würde die EK-Quote bei 33,7% liegen und damit in einem komfortablen Bereich. Die erstmalige Anwendung des IFRS 16-Standards habe dabei einen nur geringen Einfluss auf das Bilanzbild der HAEMATO AG. Insgesamt seien erstmalig Leasingverbindlichkeiten und Leasingvermögen in Höhe von 1,27 Mio. Euro und damit in einer nur geringen Größenordnung bilanzverlängernd einbezogen worden.Die Entwicklung des ersten Halbjahres 2019 sei bei der HAEMATO AG von mehreren Belastungsfaktoren geprägt gewesen. Einerseits habe die Gesellschaft im vergangenen Geschäftsjahr eine Reihe von vergleichsweise margenschwachen Produkten aus dem Angebotsportfolio entfernt. Da bislang noch nicht im ausreichenden Maße Nachfolgeprodukte hinzugewonnen worden seien, hätten sich die Umsätze auf niedrigerem Niveau eingependelt. Gemäß Unternehmensangaben würden aber im Laufe des zweiten Halbjahres 2019 neue Produkte in die Pipeline aufgenommen werden, wobei erst gegen Ende 2019 mit positiven Umsatzimpulsen zu rechnen sei.Auf der anderen Seite sei es im Zuge der im Februar 2019 eingeführten EU-Fälschungsschutzrichtlinie zu einer Verlangsamung der Umschlagsgeschwindigkeit gekommen. Hier dürften mit der zunehmenden Etablierung der Prozesse im zweiten Halbjahr 2019 nur noch geringe Auswirkungen zu spüren sein. Darüber hinaus liege nun mit dem Abschluss des Rahmenvertrages zwischen dem GKV (Spitzenverband der Krankenkassen) und dem Deutschen Apothekenverband, wonach eine Einsparquote durch Parallelimporte gesetzlich festgelegt worden sei, eine gute Grundlage für eine weiterhin hohe Nachfrage nach HAEMATO-Produkten vor.Im kommenden Geschäftsjahr 2020 sowie in 2021 sollte die HAEMATO AG aber vom sukzessiven Wegfall der belastenden Umsatzfaktoren sowie darüber hinaus von einem zunehmenden Umsatzbeitrag des Kosmetik- und Cannabis-Bereiches profitieren. Ausgehend vom niedrigen 2019er Umsatzniveau hätten die GBC-Analysten zwar ihre Umsatzprognosen reduziert, würden jedoch mit einer höheren Umsatzdynamik als bisher rechnen.Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells nehmen die GBC-Analysten auf Basis der damit insgesamt reduzierten Umsatz- und Ergebnisprognosen eine leichte Kurszielreduktion auf 6,00 Euro je Aktie (bisher: 6,15 Euro) vor. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs vergeben Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Analysten der GBC AG, weiterhin das Rating "kaufen" für die HAEMATO-Aktie. (Analyse vom 04.09.2019)