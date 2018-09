ISIN GxP German Properties-Aktie:

DE000A1YCNN8



WKN GxP German Properties-Aktie:

A1YCNN



Ticker-Symbol GxP German Properties-Aktie:

GXP



Nasdaq OTC Ticker-Symbol GxP German Properties-Aktie:

CLAGF



Kurzprofil GxP German Properties AG:



GxP German Properties (ISIN: DE000A1YCNN8, WKN: A1YCNN, Ticker-Symbol: GXP, Nasdaq OTC-Symbol: CLAGF) konzentriert sich auf Investments in Gewerbeimmobilien und investiert in Immobilien mit Entwicklungspotenzial in deutschen Metropolregionen und in ausgewählten B-Städten. Das Wertsteigerungs- und Entwicklungspotenzial dieser Bestände wird mit einem starken Asset Management und einer passgenauen Immobilienstrategie realisiert.



Die Immobilien liegen deutschlandweit an Standorten wie Berlin, Dresden, Leipzig, Erfurt oder Hannover. Der Sitz des Unternehmens ist Berlin. (04.09.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - GxP German Properties-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GxP German Properties AG (ISIN: DE000A1YCNN8, WKN: A1YCNN, Ticker-Symbol: GXP, Nasdaq OTC-Symbol: CLAGF) unter die Lupe.An dieser Stelle sollten Sie eigentlich lesen, dass GxP Vorstand Boris Tramm vor die Tür gesetzt werde. GxP habe nun aber mitgeteilt, das er sein Amt aus "privaten Gründen" niederlegen werde. Damit ende die Vorstandszeit des ehemaligen IR-Managers von OSRAM und CONSUS nach nur 8 Monaten. Der Schritt sei logisch, da Tramm bei GxP nur Vorstand geworden sei, weil der ehemalige Mehrheitsgesellschafter CONSUS einst keinen besseren Vorstand gefunden habe. Mit dem Verkauf der Anteile an den neuen Investor Summit - der jüngst seinen eigenen Aufsichtsrat installiert habe - sei Tramm als Vorstand Geschichte gewesen. Jetzt sei er arbeitssuchend. Spannend werde es bei GxP, ob Summit, die auch Mehrheitsgesellschafter bei Deutsche Real Estate ("DRE") seien, gemeinsame Strukturmaßnahmen planen würden. Größte Hürde: Steuerliche Themen! Die GxP sei für uns derzeit eine Halteposition und DRE sei weiterhin kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs GxP German Properties-Aktie:4,62 EUR -0,86% (04.09.2018, 10:44)Tradegate-Aktienkurs GxP German Properties-Aktie:4,62 EUR -2,12% (04.09.2018, 09:08)