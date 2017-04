ISIN GxP German Properties-Aktie:

Kurzprofil GxP German Properties AG:



GxP German Properties (ISIN: DE000A1YCNN8, WKN: A1YCNN, Ticker-Symbol: GXP, Nasdaq OTC-Symbol: CLAGF) konzentriert sich auf Investments in Gewerbeimmobilien und investiert in Immobilien mit Entwicklungspotenzial in deutschen Metropolregionen und in ausgewählten B-Städten. Das Wertsteigerungs- und Entwicklungspotenzial dieser Bestände wird mit einem starken Asset Management und einer passgenauen Immobilienstrategie realisiert.



Die Immobilien liegen deutschlandweit an Standorten wie Berlin, Dresden, Leipzig, Erfurt oder Hannover. Der Sitz des Unternehmens ist Berlin. (20.04.2017/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - GxP German Properties-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GxP German Properties AG (ISIN: DE000A1YCNN8, WKN: A1YCNN, Ticker-Symbol: GXP, Nasdaq OTC-Symbol: CLAGF) unter die Lupe.Die Aktie des Gewerbeimmobilienbestandshalter GxP German Properties AG bröckle weiter. Aktuell würden 0.54 Euro und damit rund 10% Abschlag auf den HGB-NAV an der Börse bezahlt. Um zukünftig überhaupt sinnvoll Kapital aufnehmen zu können, habe die Gesellschaft der Hauptversammlung vorgeschlagen, das Kapital im Verhältnis von 8:1 zusammen zu legen. Nach der Zusammenlegung müsste das Papier rechnerisch bei über 4 Euro stehen; womit die Möglichkeit Kapitalerhöhungen zu platzieren wieder gegeben wäre. GxP benötige Kapital, um den Bestand auszuweiten und die kritische Schwelle von 100 Mio. Euro Immobilienvermögen zügig zu überschreiten.Die HV am 17. Mai dürfte spannend werden, auch im Hinblick auf den bis dato wenig bekannten Aktionärskreis, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 20.04.2017)XETRA-Aktienkurs GxP German Properties-Aktie:0,619 EUR +1,48% (20.04.2017, 11:49)Tradegate-Aktienkurs GxP German Properties-Aktie:0,616 EUR +0,16% (20.04.2017, 10:15)