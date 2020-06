Tradegate-Aktienkurs Guyana Goldfields-Aktie:

Guyana Goldfields Inc. (ISIN: CA4035301080, WKN: A0D975, Ticker-Symbol: TUI1, TSE-Symbol: GUY) ist ein in Kanada ansässiges Mineralienentwicklungs- und Explorationsunternehmen, das sich v.a. auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Goldlagerstätten in Guyana (Südamerika) konzentriert. Die Aurora-Goldmine des Unternehmens ist ein operatives Goldminenprojekt mit Sitz in Guyana.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Guyana Goldfields-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Guyana Goldfields-Aktie (ISIN: CA4035301080, WKN: A0D975, Ticker-Symbol: TUI1, TSE-Symbol: GUY) unter die Lupe.Es sei eines der größten Geheimnisse der Goldbranche der vergangenen zwei Wochen gewesen: Wer sei der geheime Bieter, der 1,85 CAD (Kanadische Dollar) pro Aktie von Guyana Goldfields in bar biete? Um den im südamerikanischen Guyana tätigen Goldproduzenten sei in den vergangenen Wochen ein Bieterkampf entbrannt. Zunächst habe Silvercorp den Konzern übernehmen wollen, dann sei ein weiteres Angebot gekommen - dieses Mal von Gran Colombia. Dieses sei noch einmal von Silvercorp getoppt worden. Bis schließlich noch ein Konzern auf den Plan getreten sei.Es handele sich dabei erneut um den chinesischen Konzern Zijin Mining. Die Chinesen hätten mit ihrem Angebot sowohl Gran Colombia als auch Silvercorp ausgestochen. Lange Zeit sei es ein Rätsel gewesen, wer der Konzern sei. Guyana Goldfields habe nur erklärt, man habe ein Angebot von einem ausländischen Minenkonzern erhalten, der jedoch namentlich nicht habe genannt werden wollen. Erst nachdem Silvercorp gestern erklärt habe, man werde den Preispoker um Guyana Goldfields nicht mehr mitgehen, habe Zijin Mining sich zu erkennen gegeben. Nachdem Zijin bereits Continental Gold in Kolumbien übernommen habe, sei dieses Mal Guyana an der Reihe gewesen. Damit würden die Chinesen ihren Einfluss in Sachen Goldproduktion in Südamerika weiter stärken.Der Schachzug sei interessant: Während viele Marktbeobachter Zijin eher in der Pazifik-Region auf Akquise wähnen würden, würden die Chinesen mehr und mehr Fuß in Südamerika fassen. Es scheine fast so, als seien beide amerikanischen Subkontinent mittlerweile in Sachen Gold in den Fkous von China gerückt. Immerhin habe SD Gold ein Übernahmenagebot für die im Norden Kanadas tätige TMAC Resources abgegeben. Auffallend: Chinesische Konzerne würden nicht davor zurückscheuen, Goldproduzenten mit Problemen zu übernehmen. Sowohl TMAC als auch Guyana hätten zuletzt arge Probleme in Sachen Produktion und seien unterkapitalisiert gewesen. Diese Schwächephase hätten die Chinesen genutzt und würden damit ihrerseits ihren Einfluss ausnauen. Anleger könnten sich natürlich an dieser Stelle überlegen: Welcher Konzern könnte als nächstes ins Visier chinesischer Goldkonzerne geraten. Die Aufpreise, die zuletzt gezahlt worden seien, seien enorm gewesen und würden einen satten Gewinn versprechen, sollten Anleger hier richtig spekulieren, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse.